El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, comenzó su andadura en Cobham el jueves, aunque en los campos de entrenamiento faltaba una cara conocida: a Garnacho se le ha permitido mantenerse al margen de la plantilla mientras negocia su salida del club.

El jugador de 22 años, fichado con grandes expectativas, ya no entra en los planes del club, que busca renovar su ataque.

Su ausencia se produce mientras el Chelsea se prepara para viajar a Australia el 25 de julio. Según The Athletic, el jugador busca un nuevo destino donde le garanticen la titularidad, algo que no logró en su frustrante primera temporada en Londres.



