Getty Images Sport
Traducido por
Alejandro Garnacho se ausentó de la pretemporada del Chelsea, mientras el fichaje de 40 millones de libras presiona por salir este verano
Ausencia sin permiso en Cobham
El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, comenzó su andadura en Cobham el jueves, aunque en los campos de entrenamiento faltaba una cara conocida: a Garnacho se le ha permitido mantenerse al margen de la plantilla mientras negocia su salida del club.
El jugador de 22 años, fichado con grandes expectativas, ya no entra en los planes del club, que busca renovar su ataque.
Su ausencia se produce mientras el Chelsea se prepara para viajar a Australia el 25 de julio. Según The Athletic, el jugador busca un nuevo destino donde le garanticen la titularidad, algo que no logró en su frustrante primera temporada en Londres.
- Getty Images Sport
Se ha confirmado el estado de «flop»
La etapa de Garnacho en el Chelsea ha sido un fracaso desde su fichaje de 40 millones de libras procedente de Old Trafford. A pesar de un contrato de siete años, el extremo no ha convencido.
La temporada pasada solo fue titular en 14 partidos de la Premier League y a menudo quedó relegado a un papel secundario.
Sus números decepcionaron: ocho goles en todas las competiciones, pero solo uno en 24 partidos de liga.
Solo salida permanente
Según The Athletic, el Chelsea solo considera ofertas definitivas para recuperar gran parte de su inversión. Ha fijado un precio de 50 millones de euros (42,5 millones de libras) por el extremo, con ligero beneficio.
Varios clubes de la Premier y de Europa siguen la situación, mientras que la Liga Profesional de Arabia Saudí se mantiene como opción. El Chelsea confía en cerrar el acuerdo en quince días. El Manchester United también vigila el proceso, pues le corresponde el 10 % del traspaso, acuerdo alcanzado cuando Garnacho fichó por el equipo londinense.
- Getty
La reorganización de Alonso
La salida de Garnacho se inscribe en un cambio estratégico más amplio bajo la dirección de Alonso. El Chelsea ha estado muy activo: vendió a Tyrique George al Everton por 24 millones de libras y cedió a Jesse Derry al Sporting de Lisboa.
La venta más relevante ha sido la de Marc Cucurella al Real Madrid por 55 millones de euros. Con estos ingresos, el club busca reforzar la plantilla para mejorar el décimo puesto de la pasada temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias