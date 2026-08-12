Getty Images Sport
Traducido por
Alejandro Garnacho recibe un consejo crucial del icono de la Premier League Brad Friedel tras un difícil comienzo en el Aston Villa
Un fuerte bajón para Garnacho
Garnacho ha atravesado un periodo turbulento, en el que solo ha marcado un gol en liga durante su breve etapa en el Chelsea tras completar un traspaso de 40 millones de libras procedente del Manchester United. Su etapa a las órdenes de Ruben Amorim terminó mal, marcada por un enfrentamiento público.
Ahora, Garnacho se ha incorporado al Aston Villa cedido con una opción de compra, con el objetivo de llenar el vacío dejado por Rogers, que recientemente fichó por el Chelsea en una operación de 117 millones de libras.
A pesar de sus dificultades, Garnacho espera relanzar su carrera, aunque ya ha sufrido un contratiempo al perderse el actual duelo de la Supercopa de la UEFA contra el PSG debido a los protocolos por conmoción cerebral. Según una entrevista exclusiva de Daily Star Sport a través de Football Betting, este traspaso tiene todo el sentido del mundo.
- Getty Images Sport
Friedel defiende la estrategia de fichajes
Friedel insiste en que el Chelsea no se ha aprovechado del Aston Villa y señala las realidades financieras del fútbol moderno.
«No lo creo en este caso; para el Aston Villa, se trata de trabajar bajo las restricciones regulatorias y el PSR, y de elegir el momento adecuado para sacar rédito por un jugador», explicó Friedel. El Aston Villa ha sorteado sistemáticamente estos obstáculos con eficacia en las últimas temporadas. «Es importante para clubes como el Villa equilibrar las cuentas cuando operan cerca de los niveles en los que lo hacen», añadió Friedel.
El exguardameta cree que cuadrar las cuentas es simplemente una necesidad para los clubes que aspiran a seguir siendo competitivos en la élite del fútbol.
Emery tiene la clave
Friedel está extremadamente convencido de que Emery es el entrenador ideal para guiar a Garnacho de vuelta a su mejor nivel. Emery ha transformado al Aston Villa, y Friedel confía implícitamente en su criterio.
«Además, cuando tienes a un entrenador como Emery, que tiene tanto talento para mantener al Aston Villa en los puestos de la Champions League o cerca de ellos, sabrá qué tipo de jugador incorporar para aportar valor a la plantilla», señaló. El entorno de Villa Park podría proporcionar la plataforma perfecta para que Garnacho vuelva a rendir al máximo. «Así que, con el historial de Emery trabajando con jugadores, Garnacho será un jugador con el que Emery trabajará estrechamente para asegurarse de que pueda rendir al máximo nivel», concluyó Friedel.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora a Garnacho?
Garnacho está viendo actualmente desde la banda cómo el Aston Villa se enfrenta al PSG en la Supercopa de la UEFA. Una vez que reciba el alta de los protocolos por conmoción cerebral, tratará de debutar en la Premier League con el club y demostrar que sus críticos están equivocados.
Mientras tanto, Rogers podría debutar este fin de semana con el Chelsea en el esperadísimo partido contra la Real Sociedad en Stamford Bridge, tras un prolongado descanso posterior al Mundial.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias