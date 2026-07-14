Alejandro Garnacho, Raheem Sterling y los 10 peores fichajes del Chelsea en la era BlueCo, clasificados

Ahora podemos añadir a Alejandro Garnacho a esa lista, ya que los Blues están a punto de desprenderse del extremo tan solo 12 meses después de ficharlo procedente del Manchester United, en lo que siempre pareció una operación arriesgada de 40 millones de libras (50 millones de dólares).

El argentino no se ha presentado a la pretemporada, mientras el Chelsea busca un comprador que pague entre 43 y 45 millones de libras (58-60 millones de dólares). Recuperar esa cifra sería un milagro, pues su única temporada en Stamford Bridge fue olvidable.

Garnacho se convierte así en el último de una larga lista de fichajes fallidos del BlueCo aprobados por los copropietarios Todd Boehly y Behdad Eghbali, pero ¿quiénes más figuran en la lista? GOAL ha reducido la lista a los 10 principales; aquí están, clasificados...