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Chelsea BlueCo worst signings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Alejandro Garnacho, Raheem Sterling y los 10 peores fichajes del Chelsea en la era BlueCo, clasificados

Opinion
Chelsea
A. Garnacho
R. Sterling
Premier League
J. Felix
M. Mudryk
Pierre Emerick Aubameyang
FEATURES
C. Nkunku

Tras cuatro años del llamado «proyecto» de BlueCo en Stamford Bridge, el Chelsea ha gastado unos 1.9 mil millones de libras (2.5 mil millones de dólares) en nuevos fichajes, y su desordenado enfoque en el mercado ha provocado varios errores garrafales. Por cada acierto, como Cole Palmer o Moisés Caicedo, ha habido múltiples fracasos costosos.

Ahora podemos añadir a Alejandro Garnacho a esa lista, ya que los Blues están a punto de desprenderse del extremo tan solo 12 meses después de ficharlo procedente del Manchester United, en lo que siempre pareció una operación arriesgada de 40 millones de libras (50 millones de dólares).

El argentino no se ha presentado a la pretemporada, mientras el Chelsea busca un comprador que pague entre 43 y 45 millones de libras (58-60 millones de dólares). Recuperar esa cifra sería un milagro, pues su única temporada en Stamford Bridge fue olvidable.

Garnacho se convierte así en el último de una larga lista de fichajes fallidos del BlueCo aprobados por los copropietarios Todd Boehly y Behdad Eghbali, pero ¿quiénes más figuran en la lista? GOAL ha reducido la lista a los 10 principales; aquí están, clasificados...

  • Chelsea FC v Leicester City - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Carney Chukwuemeka

    Hay demasiados casos para mencionarlos todos, pero Carney Chukwuemeka entra en nuestro top 10 de peores fichajes de la era BlueCo.

    Llegó en 2022 procedente del Aston Villa por 20 millones de libras tras ganar el Europeo Sub-19 con Inglaterra, pero las lesiones y la falta de oportunidades limitaron su carrera en Stamford Bridge a solo 32 partidos en dos años y medio, antes de fichar por el Borussia Dortmund el verano pasado tras una cesión.

    • Anuncios
  • Christopher Nkunku Chelsea 2025Getty

    9Christopher Nkunku

    El fichaje de Christopher Nkunku por el Chelsea en 2023, procedente del RB Leipzig por 52 millones de libras, se vio como un gran golpe de efecto. El jugador había brillado en la Bundesliga y parecía listo para liderar el ataque blue. Sin embargo, nada salió como se esperaba.

    Una grave lesión de rodilla en la pretemporada lo mantuvo fuera la mitad de la campaña 2023-24 y, aunque volvió, nunca fue el mismo. En 2024-25 quedó relegado tras el auge de Cole Palmer, y el verano pasado fue traspasado al AC Milan tras jugar solo 27 partidos en la Premier.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Alejandro Garnacho

    El Chelsea sorprendió el verano pasado al fichar a Alejandro Garnacho, procedente del Manchester United, por 40 millones de libras. La operación, que Rubén Amorim había impulsado, ha resultado un fracaso para todos menos para el United, que disfruta de la ganancia.

    El extremo perdió la confianza y el brillo que mostraba en Old Trafford, no se consolidó en el once con Maresca ni con Rosenior y sumó actuaciones grises por la banda izquierda.

    Varios medios aseguran que el club londinense quiere venderlo, aunque solo recuperaría entre 43 y 45 millones de libras.

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  • Aubameyang Chelsea 2022-23Getty Images

    7Pierre-Emerick Aubameyang

    Fichado del Barcelona a petición de Thomas Tuchel en verano de 2022, Pierre-Emerick Aubameyang llegó al Chelsea con mal pie: el técnico alemán fue destituido un día después de su debut.

    Nunca convenció a Graham Potter, quien lo marginó hasta que, como agente libre, fichó por el Marsella. Así terminó su decepcionante paso por los Blues, con solo 21 partidos y tres goles.

  • Kalidou Koulibaly Chelsea 2022Getty Images

    6Kalidou Koulibaly

    Kalidou Koulibaly llegó al Chelsea en 2022 con la expectativa de mejorar la defensa, tras brillar en el Nápoles. Sin embargo, tras una temporada turbulenta marcada por cambios de entrenador y errores individuales, el central senegalés no convenció y el club lo vendió al Al-Hilal saudí ese mismo verano.

    En una temporada turbulenta, con constante cambio de entrenadores, algunos errores destacados impidieron que el internacional senegalés se consolidara como figura clave, y los Blues lo vendieron el verano siguiente al Al-Hilal, uno de los grandes clubes saudíes, convirtiéndose así en uno de los primeros jugadores de renombre en mudarse a ese país del Golfo.

  • Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    5Raheem Sterling

    Se esperaba que fuera el fichaje estrella que inaugurara la era BlueCo, pero la carrera de Raheem Sterling en el Chelsea fue un fiasco. El internacional inglés llegó del Manchester City por 47,5 millones de libras como un goleador experimentado de la Premier League con varios títulos, pero nunca respondió a las expectativas en Londres.

    Tras dos campañas decepcionantes, Maresca lo relegó al llamado «equipo de los descartados» y lo cedió al Arsenal en la temporada 2024-25 sin éxito. A su regreso en verano de 2025 siguió marginado, hasta que el club rescindió su contrato en enero de 2026, 18 meses después de su último partido con los Blues.

  • Joao Felix Chelsea 2024-25Getty

    4João Félix

    El BlueCo deseó tanto a João Félix que lo fichó dos veces, aunque hoy parece un esfuerzo inútil. El portugués no brilló en su primera cesión del Atlético de Madrid, en enero de 2023, y la tarjeta roja en su debut contra el Fulham fue una mala señal.

    En 2024, tras un buen paso por el Barcelona, Chelsea lo repescó, pero solo aguantó media temporada con Maresca y acabó cedido al AC Milan. En 2025 fichó de forma definitiva por el Al-Nassr.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    3Facundo Buonanotte

    Si parpadeas, te perdiste la etapa de Facundo Buonanotte en el Chelsea. El centrocampista ofensivo argentino llegó cedido por el Brighton a finales del mercado de fichajes de verano de 2025, para dar profundidad a la plantilla de Maresca.

    Solo jugó ocho partidos —uno en la Premier League— y pronto quedó fuera de las convocatorias hasta que el club rescindió su contrato en enero. Luego pasó una media temporada igual de discreta en el Leeds.

  • Charlton Athletic v Chelsea U21 - Bristol Street Motors TrophyGetty Images Sport

    2Deivid Washington

    Es normal que no hayas oído hablar de Deivid Washington. El delantero sigue en la plantilla del Chelsea, pero en tres años solo ha jugado tres partidos con el primer equipo. Llegó en 2023 procedente del Santos por 17 millones de libras tras firmar un contrato a largo plazo.

    Durante este tiempo ha jugado sobre todo con el filial y, en 2025, fue cedido al Santos, de donde lo repatieron al no convencer. Ahora, con 21 años, su futuro parece estar lejos de los Blues y podría marcharse en cualquier momento.

  • Chelsea v Barrow - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    1Mykhailo Mudryk

    Quizá nunca sepamos qué habría sido de Mykhailo Mudryk. El extremo cumple cuatro años de sanción por dopaje, un final desolador para su tormentosa etapa en el Chelsea. Llegó del Shakhtar Donetsk en enero de 2023 por 89 millones de libras, y la afición esperaba mucho de él, pero el fichaje fue un fracaso.

    Poco mostró la chispa que justificó el fichaje, y alternó titularidades con suplencias bajo varios entrenadores hasta su suspensión provisional en noviembre de 2024. Desde entonces no ha vuelto a jugar.

    En abril de 2026 se confirmó que la Federación Inglesa le impuso la sanción máxima de cuatro años por dopaje. Aunque ha recurrido y confía en regresar en la 2026-27, pocos apuestan por verle otra vez con la camiseta del Chelsea.

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