Alejandro Garnacho lanza un dardo brutal al Chelsea tras debutar con el Aston Villa en la gira de pretemporada

El fichaje de Garnacho por Villa Park es una cesión de una temporada, pero incluye una importante cláusula de obligación de compra condicional de 43 millones de libras en función de objetivos de partidos jugados. En su primera entrevista desde que se incorporó al club, el extremo fue sincero sobre por qué sintió la necesidad de dejar el Chelsea.

«Creo que también es importante jugar competiciones europeas», dijo. «Buscaba un club para coger confianza e intentar ser el jugador que era hace años, como en mis primeros años en el Manchester United.

«Jugar también la Champions League es importante para formar parte de esto, y la Champions League es la mejor. Vamos a jugarla esta temporada. Estoy muy feliz y ojalá podamos hacer algo importante».

La influencia de Emery también fue un factor decisivo para que el argentino eligiera al Villa por delante de otros posibles pretendientes este verano. Garnacho reveló que el técnico español desempeñó un papel clave para convencerle de dar el paso a Villa Park, y explicó que Emery «me dio esa confianza, esa confianza para estar aquí».