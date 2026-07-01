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Alejandro Garnacho ha sido comparado con Anthony Gordon, mientras se rumorea que el Chelsea podría vender al exextremo del Manchester United, por el que pagó 40 millones de libras, para reducir pérdidas
Goles y asistencias: el balance de Garnacho en el Chelsea
El delantero de 22 años no ha brillado en el oeste de Londres. Tras su fichaje millonario desde el Manchester United, marcó solo ocho goles y dio cuatro asistencias en 43 partidos durante la temporada 2025-26.
A menudo le faltó confianza e ideas, y las defensas rivales lo neutralizaron con facilidad, anulando el peligro que antes generaba con sus regates y su velocidad en Old Trafford.
Su amarga salida del «Teatro de los Sueños» no le ayudó, y tampoco fue convocado para el Mundial 2026; desde entonces le cuesta recuperar su mejor nivel.
Se rumorea que el Chelsea podría venderlo pronto para recuperar parte de la inversión y aligerar la plantilla.
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¿Debería el Chelsea considerar ofertas de traspaso por Garnacho?
Al ser preguntado sobre si los Blues deberían considerar ofertas, el exdelantero de los Blues Cascarino —en nombre de Tonybet, cuya campaña «World Cup Card Collection» permite a los clientes irlandeses ganar hasta 100 000 €— declaró a GOAL: «Me preocupa la forma en que dejó el Manchester United». Siempre me gusta repasar el periodo en el que decidió marcharse del Manchester United. Dejó muy claro que quería irse y estaba [Erik] ten Hag, con quien tenía cierto problema, y luego Rubén Amorim, y todo era un lío en torno a Garnacho.
Por su actitud, no parecía querer quedarse en Old Trafford; creía que el césped era más verde en otro sitio y que podía ir al Chelsea.
Guste o no, a muchos extranjeros les atrae vivir en Londres. Es más fácil convencer a un jugador para que venga aquí que para que se vaya al Sunderland o al Newcastle, aunque desde allí también se pueda viajar a Francia o España. Lo ven más cómodo.
«Lo digo por experiencia: estuve en Marsella, luego en Nancy y acabé en París. No me quedé en Nancy; me fui a París por vivir la ciudad. Eso pasa con las capitales: atraen. Él cayó en eso, pero su nivel ha sido bajo».
Se considera que Garnacho y Gordon carecen de un plan B.
Cascarino opinó sobre Garnacho, a quien se compara con el fichaje del Barcelona, Gordon, y ambos parecen carecer de un «plan B» en las bandas: «Es muy unidimensional. Tiene algo de Anthony Gordon». Lo único que quiere hacer es, literalmente, lanzarse contra un defensa. Y si no se impone muy rápidamente, da la sensación de que no tiene nada más que ofrecer en su juego.
Anthony Gordon me recuerda eso: en el segundo partido con Inglaterra el lateral derecho lo detuvo en cada intento; era el de Ghana y no lo superó.
«Garnacho me parece un poco así. Lo he visto varias veces contra buenos laterales derechos del Chelsea y nunca adapta su juego, algo que, en mi opinión, un extremo debe hacer».
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Garnacho, descartado por Argentina para el Mundial
Gordon ha hecho lo suficiente para ganarse su fichaje del Newcastle al Camp Nou y ahora está con la selección inglesa en la fase final del Mundial. Garnacho lo ve desde la distancia, mientras Lionel Messi y compañía intentan revalidar el título de Argentina.
Su futuro inmediato es incierto: no atraviesa su mejor momento y, con un contrato hasta 2032, el Chelsea debe decidir su papel mientras inicia una nueva era bajo el técnico español Xabi Alonso.