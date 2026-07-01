Alejandro Garnacho ha sido comparado con Anthony Gordon, mientras se rumorea que el Chelsea podría vender al exextremo del Manchester United, por el que pagó 40 millones de libras, para reducir pérdidas

El delantero de 22 años no ha brillado en el oeste de Londres. Tras su fichaje millonario desde el Manchester United, marcó solo ocho goles y dio cuatro asistencias en 43 partidos durante la temporada 2025-26.

A menudo le faltó confianza e ideas, y las defensas rivales lo neutralizaron con facilidad, anulando el peligro que antes generaba con sus regates y su velocidad en Old Trafford.

Su amarga salida del «Teatro de los Sueños» no le ayudó, y tampoco fue convocado para el Mundial 2026; desde entonces le cuesta recuperar su mejor nivel.

Se rumorea que el Chelsea podría venderlo pronto para recuperar parte de la inversión y aligerar la plantilla.