Alejandro Garnacho elimina de TikTok los vídeos del Chelsea tras admitir que se arrepiente de haber dejado el Manchester United

En una sincera entrevista sobre su salida de los Red Devils, Garnacho admitió que aún siente un fuerte vínculo con el club que lo formó. Reconoció su responsabilidad en el fracaso de su etapa en Manchester, pero destacó el cariño que recibió de la afición del United.

En declaraciones a Premier League Productions sobre su marcha y si se arrepiente de algo, Garnacho dijo: «Quizá sí, porque amaba ese club. Me dieron confianza desde el principio. Me trajeron desde España a la cantera y luego me llevaron al primer equipo. Así que fueron como cuatro o cinco años, y un cariño increíble por parte de todos.

«Los últimos seis meses no jugaba como antes. Me quedé en el banquillo; no es malo, pero yo pensaba que debía jugar siempre. Quizá también fue culpa mía: empecé a hacer algunas cosas mal».