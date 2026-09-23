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¿Alejandro Garnacho, camino de un sorprendente traspaso a LaLiga? Un cedido por el Chelsea, relacionado con un regreso tras su pesadilla en el Aston Villa
Una pesadilla de inicio en Villa Park
Garnacho apenas ha contado para el equipo de Emery desde que llegó cedido por una temporada desde el Chelsea. El extremo de 22 años solo ha disputado 31 minutos de fútbol competitivo y se ha quedado en el banquillo en los tres últimos partidos del Villa. Solo entró en la convocatoria para la reciente victoria por 3-2 sobre el Tottenham debido a una lesión del extremo brasileño Alysson.
Un traspaso permanente de 43 millones de libras depende de condiciones relacionadas con el rendimiento que el Chelsea calificó anteriormente de fáciles de cumplir. Sin embargo, dada su situación actual en Midlands, activar ahora esa cláusula parece muy improbable. Ninguno de los dos clubes busca actualmente modificar los términos del acuerdo.
Según Daily Mail, los clubes de España siguen de cerca la situación. Un movimiento a LaLiga supondría un regreso a un entorno conocido para el internacional argentino, que nació en Madrid y se formó en la cantera del Atlético de Madrid antes de fichar por el Manchester United en 2020.
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Competencia feroz y exilio en el Chelsea
El extremo se encuentra claramente en el último escalón de la jerarquía en Villa Park. Emery ha apostado con fuerza por el talento emergente, con el joven George Hemmings brillando en la banda izquierda, mientras que Emi Buendia, Ibrahim Mbaye y John McGinn están actualmente por delante de Garnacho en los planes del técnico.
Esta falta de minutos agrava una espectacular caída en desgracia del atacante. Después de asentarse en Old Trafford con 26 goles en 144 partidos, cerró el pasado verano un traspaso de 40 millones de libras a Stamford Bridge.
A pesar de firmar ocho goles en 43 encuentros con el Chelsea en su campaña de debut, solo uno llegó en la Premier League. Con Xabi Alonso al mando en el oeste de Londres, a Garnacho se le comunicó rápidamente que no formaba parte del nuevo proyecto. Esa directriz le llevó a su actual etapa en el Aston Villa, a pesar de que al delantero todavía le quedan casi seis años de contrato con los Blues.
Emery exige paciencia y trabajo duro
Hablando después de la victoria del Aston Villa sobre el Coventry en la Carabao Cup, Emery se refirió al papel secundario de Garnacho y le instó a ganarse el puesto. El técnico español subrayó la necesidad de tener paciencia tras una pretemporada interrumpida.
"Sigue trabajando. Trabaja, trabaja, entrena, trabaja", dijo Emery a los periodistas. "Cuando pueda tener minutos para jugar, que intente jugar bien. Está progresando, pero ahora tenemos jugadores por delante de él. George está jugando de forma fantástica. Alysson también está entendiendo bien las cosas y nos está dando cosas que yo quiero. Mbaye también respondió bien".
El técnico del Villa reforzó su deseo de una fuerte competencia interna y añadió: "Queremos un equipo competitivo y jugadores que compitan con el estilo que tenemos. Garnacho está un poco por detrás por algunas circunstancias que tuvimos en la pretemporada. Es momento de tener paciencia durante el tiempo que necesite".
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Concentración crucial en Sevilla
Ausente de la última convocatoria de Argentina, Garnacho viajará con el Aston Villa a una concentración de mitad de temporada en Sevilla durante el parón internacional. Este viaje representa una ventana vital para que el delantero impresione a Emery y relance su cesión antes de que se reanude la competición nacional.
El Villa afronta un parón de casi tres semanas antes de recibir al Brentford en la Premier League el 10 de octubre. Después dará la bienvenida al Fenerbahce para su primer partido en casa de la Champions League, una agenda cargada en la que las rotaciones podrían darle por fin a Garnacho un salvavidas para enderezar su temporada.
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