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«Alegría, energía y talento»: Carlo Ancelotti promete un fútbol «carnavalesco» con Brasil, mientras el seleccionador destaca el punto débil de su equipo de cara al Mundial
Aceptando el ADN brasileño
En una extensa entrevista concedida a SBT, Ancelotti explicó cómo su inmersión cultural ha moldeado su enfoque táctico. Tras haber vivido las fiestas locales a principios de 2026, el entrenador quiere que su equipo refleje ese mismo espíritu sobre el terreno de juego.
Relacionando la cultura del país con su visión deportiva, afirmó: «El ADN de la selección nacional es muy importante. El ADN de Brasil es el talento, la energía y la alegría. Quiero comparar el fútbol brasileño con el Carnaval. El Carnaval era algo nuevo para mí, comprendí que tiene mucha energía, alegría, arte y talento. Y mucha organización. Organizar todas las carrozas, con la sincronización adecuada, todo esto lo tenemos que plasmar en la selección nacional. Alegría, energía, talento y organización».
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Definición de la estructura ofensiva
Para facilitar este estilo dinámico, el seleccionador se decanta por una configuración táctica con mucho peso en la delantera. Confirmó que quiere cuatro jugadores en la línea de ataque para aprovechar al máximo su calidad. Con el torneo a la vuelta de la esquina, la convocatoria definitiva está casi completa, aunque aún quedan algunas vacantes. «Hay cuatro o cinco puestos y, en ese sentido, tenemos muchas dudas», admitió. «Por eso he convocado a jugadores que no conozco muy bien. Quiero un defensa, dos para el centro del campo y dos más para el ataque. La competencia es muy alta. La suerte de la selección es que los jugadores tienen mucho talento». También descartó rotundamente la naturalización de jugadores extranjeros, insistiendo en que está perfectamente satisfecho con sus opciones actuales.
Resolver el dilema defensivo
Aunque el ataque está en plena forma, encontrar una solución para las bandas defensivas sigue siendo el mayor reto. Señaló que la plantilla actual es más reducida de lo habitual, aunque elogió al joven Wesley, que está rindiendo muy bien en el Roma. El entrenador sigue confiando en una solución con jugadores de la cantera, utilizando centrales versátiles.
Al abordar esta cuestión crucial, explicó: «No tengo ningún problema en colocar a un central como lateral. Lo más importante para el equipo es el equilibrio. Si tienes un extremo que apoya mucho, no necesitas un lateral que lo haga tanto. Eder Militão jugó muy bien contra Senegal en esa posición, y Marquinhos también lo ha hecho. En esta convocatoria, quiero probar a Roger Ibáñez. Podemos encontrar perfiles que ayuden al equipo a tener un buen equilibrio en el campo».
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Pruebas decisivas en Estados Unidos
Estos ajustes tácticos se pondrán a prueba durante el actual parón internacional en Estados Unidos. Los gigantes sudamericanos se enfrentarán a Francia el 26 de marzo, y posteriormente a Croacia el 31 de marzo. También está previsto un último partido de preparación contra Panamá el 31 de mayo. Estos encuentros serán la ocasión perfecta para evaluar a los jugadores menos habituales y consolidar el once inicial antes de que dé comienzo el gran evento.