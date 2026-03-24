«Alegría, energía y talento»: Carlo Ancelotti promete un fútbol «carnavalesco» con Brasil, mientras el seleccionador destaca el punto débil de su equipo de cara al Mundial

En una extensa entrevista concedida a SBT, Ancelotti explicó cómo su inmersión cultural ha moldeado su enfoque táctico. Tras haber vivido las fiestas locales a principios de 2026, el entrenador quiere que su equipo refleje ese mismo espíritu sobre el terreno de juego.

Relacionando la cultura del país con su visión deportiva, afirmó: «El ADN de la selección nacional es muy importante. El ADN de Brasil es el talento, la energía y la alegría. Quiero comparar el fútbol brasileño con el Carnaval. El Carnaval era algo nuevo para mí, comprendí que tiene mucha energía, alegría, arte y talento. Y mucha organización. Organizar todas las carrozas, con la sincronización adecuada, todo esto lo tenemos que plasmar en la selección nacional. Alegría, energía, talento y organización».