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Alegría en el último día de mercado para el Ipswich: los Tractor Boys fichan al delantero del Burnley Zian Flemming en un traspaso de 20 millones de libras esterlinas
Los Tractor Boys fichan a Flemming
El Ipswich ha completado el fichaje en el último día de mercado del delantero neerlandés Flemming procedente del Burnley. Según BBC Sport, los Tractor Boys acordaron una tarifa de 20 millones de libras y el jugador, de 28 años, firmó un contrato de cuatro años. Llega como el duodécimo refuerzo del verano del club y llevará el dorsal nueve en Portman Road.
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Objetivos de impacto para el delantero neerlandés
Flemming expresó su satisfacción por lograr un regreso inmediato a la máxima categoría tras el descenso del Burnley la temporada pasada. En declaraciones a la web oficial del club, afirmó: "Estoy muy orgulloso de fichar por el Ipswich Town. Jugué en la Premier League la temporada pasada y disfruté mucho de mi primera temporada al máximo nivel, compitiendo contra los mejores jugadores y equipos del mundo, así que estoy encantado de estar ahora de vuelta allí con un gran club como el Ipswich. Lo daré todo cada vez que salte al campo y estoy deseando conocer a los aficionados. El primer partido es el viernes contra el Liverpool, que está ya muy cerca, y tengo muchas ganas de empezar".
O'Neil elogia el fichaje estrella
El técnico del Ipswich, Gary O'Neil, dio la bienvenida al delantero después de que firmara 11 goles en la Premier League la pasada temporada y marcara tres en cuatro partidos al inicio de la presente campaña. Añadió: «Zian es un jugador que tuvo una primera temporada impresionante en la Premier League y estamos muy satisfechos de haberlo traído al club. Tiene calidad y experiencia y ha empezado bien la nueva temporada, así que es una gran incorporación para el grupo mientras seguimos reforzando la plantilla».
- Getty Images Sport
Portman Road espera al Liverpool
El atacante neerlandés podría entrar directamente en acción este fin de semana, cuando el Ipswich dé inicio a la jornada de la Premier League. Los Tractor Boys reciben al peso pesado de Merseyside, el Liverpool, en Portman Road el viernes por la noche en su tercer partido de liga de la temporada. Un exigente choque en casa ofrecerá un examen inmediato del olfato goleador del nuevo fichaje, mientras O'Neil busca reforzar la producción ofensiva de su equipo.
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