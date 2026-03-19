Aldo Serena: «Querido Trap, qué nostalgia me dan esos ojitos vivaces que hacía tanto tiempo que no veía. Me quisiste en la Juventus y en el Inter»

Aldo Serena saluda y da las gracias a su antiguo entrenador en la Juventus y el Inter, Giovanni Trapattoni, que esta semana ha cumplido 87 años.





El exdelantero de la selección nacional escribe en una carta abierta publicada por el Corriere della Sera: «Hola, señor, y perdón por tutearte, pero yo tampoco soy ya un chaval. Tu cumpleaños, entre la foto con un par de aficionados delante de tu casa y el vídeo que enviaste a quienes te habían felicitado entre tus exjugadores, ha sido una bonita ocasión para reencontrar, con emoción, esos ojitos vivaces que hacía tanto tiempo que no veía, esa mirada llena de vida de hace 40 años con la que me recibiste en la Juventus y que nunca ha cambiado. Era el verano de 1985 y me explicabas lo que esperabas de mí y cuál era la filosofía del club; me hablabas como si fuera un campeón o como te hubiera gustado que lo fuera, porque yo, desde luego, no me sentía así. Me habías motivado y hecho sentir responsable. Después de esa charla me sentí protagonista de aquel grupo, un elemento importante en el que apostabas mucho. No estaba acostumbrado a tener un entrenador tan comunicativo, siempre en busca de una llave para abrir el corazón de sus jugadores. Sorprendías por el respeto que tenías hacia el trabajo de todos; hablabas con el mismo tono, el mismo respeto y la misma disponibilidad tanto con el encargado del almacén como con el presidente».



