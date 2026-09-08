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«Alcanzará fácilmente el nivel de Rodri, de talla mundial». El adolescente prodigio Ayyoub Bouaddi, comparado con la leyenda del Barcelona Sergio Busquets tras el traspaso de 86 millones de libras al Manchester City
Bouaddi, nacido en Francia, es internacional con Marruecos
Es una enorme responsabilidad para alguien tan joven, pero Bouaddi ha mostrado lo suficiente a lo largo de su todavía corta carrera como para sugerir que es capaz de seguir los pasos más ilustres. Ya ha superado los 100 partidos oficiales como profesional.
Su irrupción se produjo en las filas del Lille, y el reconocimiento internacional le llegó representando a Francia en todas las categorías inferiores, de la sub-16 a la sub-21. Desde entonces ha cambiado su lealtad a Marruecos, con el Mundial de 2026 disputado con Marruecos.
La cotización del adolescente ya era alta de cara a ese torneo, y un traspaso millonario a uno de los clubes de élite de Europa pasó rápidamente a ser una cuestión de cuándo, no de si se produciría. El gigante de la Premier League City acabó ganando la carrera por uno de los talentos con más proyección y una de las firmas más codiciadas del fútbol mundial.
Bouaddi está siendo introducido poco a poco en este nuevo desafío por Enzo Maresca, con dos apariciones desde el banquillo, pero se espera que pronto se convierta en uno de los primeros nombres en la hoja de alineación.
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Joven prodigio comparado con grandes centrocampistas
Preguntado por hasta dónde puede llegar este centrocampista de clase, la exestrella del City Sagna, que hablaba en asociación con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Tiene mucha madurez. Tiene ética de trabajo, tiene confianza cuando tiene el balón, así que puede ser realmente, realmente bueno.
«Creo que puede alcanzar fácilmente un nivel de clase mundial como el de Rodri. Incluso como Busquets. Busquets es muy tranquilo, pausado, sereno; cuando tiene el balón parece que a veces va a perderlo, pero nunca lo pierde. Es un jugador elegante de ver».
El Manchester City, encantado de haber fichado a una gran promesa
Bouaddi cree que está en el mejor lugar posible para desarrollar todo su potencial, y así lo dijo en la página web oficial del City al completar su llegada a Inglaterra: “El Manchester City es, para mí, el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder llamarme jugador del City. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando duro para convertirme en el mejor jugador que puedo ser y alcanzar la cima de este deporte.
“He visto al City durante muchos años y me encanta su estilo de juego. El City siempre intenta jugar un fútbol de calidad. Y ha demostrado que sabe ganar: este club parece hecho para ganar. La plantilla es de talla mundial y Enzo es un gran entrenador. Y tengo muchas ganas de jugar en el Etihad Stadium, delante de todos los aficionados.
“Todavía tengo mucho que mejorar. Solo tengo 18 años. Estoy contento con el progreso que he hecho hasta ahora, pero también sé que puedo mejorar muchísimo. Sin duda, este es el mejor lugar para hacerlo. Este club exige títulos y yo lo daré todo para asegurarme de que peleamos por cada trofeo”.
El director de fútbol del Manchester City, Hugo Viana, dijo sobre la incorporación de una futura superestrella: “El potencial de Ayyoub es extremadamente alto, un jugador que tiene todo lo que necesita un gran centrocampista. Con solo 18 años, ya tiene una inteligencia futbolística sobresaliente y eso no hará más que mejorar bajo la tutela de Enzo.
“Le hemos seguido muy, muy de cerca y, a lo largo de ese proceso, cada vez nos hemos convencido más de que es un talento enorme que triunfará en el City. Estamos realmente felices de que se haya unido a nosotros y ahora nuestro trabajo es asegurarnos de darle todo lo que necesita para cumplir su potencial”.
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Bouaddi compite con Anderson y Fernandez
Bouaddi, que ha firmado un contrato de cinco años con el City hasta 2031, se enfrenta a una gran competencia por un puesto en el Etihad. Se incorporó al Manchester City el mismo verano que el internacional inglés Elliot Anderson, por 116 millones de libras (157 millones de dólares), y el campeón del mundo argentino Enzo Fernandez, por 125 millones de libras (169 millones de dólares).
Todos tienen la tarea de llenar el vacío que dejó la marcha de Rodri al Barcelona, y se considera que el español ganador del Balón de Oro es lo más parecido a otro héroe del Mundial, Busquets, en la era moderna.
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