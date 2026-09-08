Es una enorme responsabilidad para alguien tan joven, pero Bouaddi ha mostrado lo suficiente a lo largo de su todavía corta carrera como para sugerir que es capaz de seguir los pasos más ilustres. Ya ha superado los 100 partidos oficiales como profesional.

Su irrupción se produjo en las filas del Lille, y el reconocimiento internacional le llegó representando a Francia en todas las categorías inferiores, de la sub-16 a la sub-21. Desde entonces ha cambiado su lealtad a Marruecos, con el Mundial de 2026 disputado con Marruecos.

La cotización del adolescente ya era alta de cara a ese torneo, y un traspaso millonario a uno de los clubes de élite de Europa pasó rápidamente a ser una cuestión de cuándo, no de si se produciría. El gigante de la Premier League City acabó ganando la carrera por uno de los talentos con más proyección y una de las firmas más codiciadas del fútbol mundial.

Bouaddi está siendo introducido poco a poco en este nuevo desafío por Enzo Maresca, con dos apariciones desde el banquillo, pero se espera que pronto se convierta en uno de los primeros nombres en la hoja de alineación.