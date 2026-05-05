¡Albert Riera no es el principal culpable! Cuatro años después de su mayor triunfo, el Eintracht de Fráncfort se encuentra ante un panorama desolador

Sin embargo, no es solo el aspecto deportivo lo que llevará a esta decisión. El balance de Riera en el Riederwald es equilibrado: cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Eso le situaría noveno, a cuatro puntos del cuarto puesto, si existiera una clasificación de Riera.

Su promedio de 1,33 puntos por partido y solo una victoria en los últimos seis encuentros no es motivo de orgullo. Aun así, el SGE lucha por el séptimo puesto de la Conference League: el SC Freiburg suma un punto más, pero el Eintracht tiene una diferencia de goles cinco veces mejor.

Sin embargo, su gestión del grupo y su imagen pública han sido determinantes. En poco tiempo se ha ganado la antipatía de varios jugadores clave. Desde su llegada, han surgido decenas de rumores sobre su gestión. «Todo son tonterías», explotó en una rueda de prensa que evidenció su escasa comprensión de los medios.