Es casi seguro: el Eintracht de Fráncfort despedirá pronto al entrenador Albert Riera, quien llegó en febrero. Los resultados bajo su mando lo hacen inevitable.
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¡Albert Riera no es el principal culpable! Cuatro años después de su mayor triunfo, el Eintracht de Fráncfort se encuentra ante un panorama desolador
Sin embargo, no es solo el aspecto deportivo lo que llevará a esta decisión. El balance de Riera en el Riederwald es equilibrado: cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Eso le situaría noveno, a cuatro puntos del cuarto puesto, si existiera una clasificación de Riera.
Su promedio de 1,33 puntos por partido y solo una victoria en los últimos seis encuentros no es motivo de orgullo. Aun así, el SGE lucha por el séptimo puesto de la Conference League: el SC Freiburg suma un punto más, pero el Eintracht tiene una diferencia de goles cinco veces mejor.
Sin embargo, su gestión del grupo y su imagen pública han sido determinantes. En poco tiempo se ha ganado la antipatía de varios jugadores clave. Desde su llegada, han surgido decenas de rumores sobre su gestión. «Todo son tonterías», explotó en una rueda de prensa que evidenció su escasa comprensión de los medios.
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El Eintracht de Fráncfort ha llegado al límite de sus posibilidades
Al director deportivo, Markus Krösche, no le queda más remedio que despedir a Riera para evitar que la situación empeore. En el equipo, la directiva y la afición el malestar por su comportamiento es enorme. Pero él no es el culpable.
La culpa recae sobre Krösche: él armó la plantilla y ya fichó a tres técnicos esta temporada. Con el nivel actual, quedarse fuera de Europa —solo ocurriría por segunda vez desde 2018— parece lo más probable. Krösche y el club se enfrentan a un auténtico desastre.
Es comprensible que el portavoz de la junta directiva, Axel Hellmann, dijera recientemente que para un club como el Eintracht «no es en absoluto una crisis» que, a poco del final de la temporada, la pregunta sea si acabarán séptimos u octavos. Pero pesa más que, tras años de crecimiento orgánico, el Frankfurt haya tocado techo con la victoria en la Europa League 2022 y su primera clasificación para la Champions.
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El crecimiento de Fráncfort: «¿Podemos seguir el ritmo?»
La plantilla actual está mal confeccionada: falta un defensa central y un mediocentro defensivo. Krösche ha perdido el toque que lo convirtió en uno de los mejores directivos de la liga. En enero, Hellmann admitió en la asamblea: «Hemos valorado mal la plantilla en algunos aspectos y posiciones, y debemos reconocer que ciertas incorporaciones no han funcionado».
Esto perjudica su modelo de negocio: el Eintracht Frankfurt necesita vender jugadores y, a ser posible, ingresar dinero de la Champions para mantener el equilibrio. Los gastos de personal han subido casi 36 millones de euros en las dos últimas temporadas.
Si el curso que viene no se juega en Europa, el déficit de 8,4 millones registrado en verano podría acercarse a los 20 millones. Más ingresos suponen más gastos. «¿Podemos seguir aguantando esto? ¿O tendremos que decir en algún momento: aquí se acaba para nosotros, tenemos que buscar otros caminos?», admitió el director financiero, Julien Zamberk.
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El mayor error de Krösche: el experimento con Riera
Por ello, Krösche debe liderar una gran transformación este verano, tanto económica como deportiva, para devolver la ilusión al Eintracht. Tras la decepcionante derrota 1-2 ante el HSV el sábado, la afición silbó repetidamente. La identificación con el club, antes un activo clave, se ha desvanecido.
Todo dependerá de su olfato para fichar: los precios han subido y los antiguos nichos, como Francia o Escandinavia, ya no son baratos ni están libres de competencia. Krösche deberá contar una historia nueva y la SGE reinventarse.
Para ello hace falta renovar la plantilla, algo evidente tras los altibajos de esta temporada. Además, la necesidad de un nuevo entrenador complica aún más el panorama. El mayor error de Krösche fue confiar en el peculiar Riera, a quien se quería dar una pretemporada y un mercado completo. «A Albert no se le juzgará por lo que salga al final de esta temporada», dijo Krösche, pero el experimento fracasó antes de empezar.
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Riera ha dividido al equipo en un abrir y cerrar de ojos
Sorprende que Krösche, con su excelente reputación, fallara tanto al elegir al sucesor de Dino Toppmöller. Quería un técnico seguro y autoritario para un plantel conservador, pero la compleja personalidad de Riera era bien conocida. En un entorno tan voluble como Fráncfort, el choque era previsible.
“Por desgracia, está tan convencido de sí mismo que incluso le preguntaría a Dios: ‘Yo estoy aquí, ¿y tú dónde estás?’, dijo Adam Delius, presidente del Olimpija de Liubliana, antiguo club de Riera, en una ocasión a ran.de. “Si no cuenta con un psicólogo y un asesor de medios a su lado, fracasará por su propia culpa.”
El fin de semana, Can Uzun, a quien Riera criticó sin que se lo pidieran por su trabajo defensivo, admitió: «El ambiente no puede ser muy bueno», y añadió: «Pero intentamos seguir siendo un equipo». Riera ha dividido al plantel a toda velocidad; según Bild, el duelo del viernes en Dortmund ya es una final para el entrenador. Era el técnico elegido por Krösche, con quien, según se dice, el Eintracht quiere renovar ante un futuro incierto. Pronto lo despedirá y tendrá que recoger de inmediato los pedazos de los que es responsable.
Albert Riera: su trayectoria como entrenador del Eintracht de Fráncfort
Partidos oficiales Victorias Empates Derrotas Diferencia de goles Promedio de puntos 12 4 4 4 17:15 1,33