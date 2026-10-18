Alarma para la estrella del City: ¿ha comenzado Foden el camino para recuperar su estatus?

Phil Foden dio señales positivas de su capacidad para recuperar su mejor nivel, después de poner fin a una sequía goleadora que se prolongó más de 10 meses, durante la victoria del Manchester City sobre el Ipswich Town por 3-2 en la Premier League, el sábado.

El regreso del centrocampista inglés al gol no fue un simple momento pasajero, ya que su celebración del tanto encerró mensajes llamativos sobre su relación con el club y su afición, en un momento en el que el City busca recuperar la versión que brilló con la camiseta del equipo.

Foden marcó su primer gol desde el pasado 14 de diciembre, cuando perforó la portería del Crystal Palace en la victoria por 3-0.

Su regreso al gol llegó en su primera aparición desde que recibió una tarjeta roja ante el Manchester United hace un mes.