Alan Shearer y Gary Lineker, «atónitos» por la «notable» transformación en Inglaterra de la estrella del Arsenal Myles Lewis-Skelly

Lewis-Skelly exhibió sus cualidades en el centro del campo durante el estreno de Inglaterra en la Nations League en Wembley. Tuchel confió en el jugador del Arsenal para que saliera de inicio junto a Elliot Anderson y Jude Bellingham en la medular. Aunque Inglaterra sufrió una derrota por 3-2 ante España, el joven centrocampista firmó una actuación sobresaliente. Lineker destacó la enorme presión que recaía sobre el joven en un partido de tanta exigencia.

"Ha sido [algo] extraordinario", afirmó Lineker. "Es curioso, porque tienes a Nico O’Reilly, que en realidad es un centrocampista reconvertido en lateral izquierdo, y tienes a Lewis-Skelly, que es lateral y parece haberse convertido en centrocampista.

"Obviamente, hoy en día cuando crecen juegan un poco en todas partes, en todas estas posiciones, así que eso es realmente bueno para ellos. Pero son dos futbolistas excepcionales. Creo que lo ha hecho realmente bien en ese papel en el centro del campo, llenando el vacío de Declan Rice.

"Mucha responsabilidad contra España, especialmente cuando tienes a uno de los centrocampistas, Jude Bellingham, que juega principalmente en posiciones más adelantadas. Creo que tanto Lewis-Skelly como Elliot Anderson estuvieron excepcionales ahí dentro".