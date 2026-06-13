Shearer y Keane, dos de los personajes más explosivos de la época dorada de la Premier League, siguen rivalizando. La leyenda del Newcastle United lo confirmó en una charla con Dion Dublin en Nueva York, donde el ex capitán de Inglaterra habló de su relación con el temperamental ex capitán del Manchester United.

Shearer fue tajante: su mutuo rechazo se debía a la competitividad. Dijo al público: «Keane y yo nunca hemos tenido la mejor relación. No lo conozco. Pero dos de mis mejores amigos en el fútbol, Micah Richards e Ian Wright, me dicen que es un tipo estupendo. Simplemente nos enfrentamos en el campo. A él no le caí bien y yo tampoco le caí bien. Pero no me importa; no tienes que caerle bien a tus rivales, solo debes enfrentarlos».