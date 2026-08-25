Shearer ha dado al Arsenal una gran esperanza de fichar a Alvarez antes del cierre del mercado de fichajes, al insistir en que el delantero del Atlético sería un fichaje ganador del título. El Arsenal sigue muy interesado en su objetivo a largo plazo, que ha expresado su deseo de dejar el club por su rival español, el Barcelona.

Sin embargo, el Atlético de Madrid se muestra, como es lógico, reacio a vender a una de sus estrellas a un rival directo, lo que abre la puerta a que el Arsenal se adelante en la operación. Metro sugiere que el delantero ha suavizado su postura sobre marchar al norte de Londres después de haber priorizado inicialmente el Camp Nou. El equipo de Mikel Arteta está explorando refuerzos ofensivos después de que el fichaje de Viktor Gyokeres por 64 millones de libras tuviera una campaña de debut irregular en el Emirates Stadium.