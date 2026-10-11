El Chelsea ofreció una actuación implacable el sábado y goleó al Bournemouth por 5-1 en la Premier League. El equipo local dominó desde el pitido inicial en Stamford Bridge y sumó tres puntos muy importantes.

Jordan Henderson abrió el marcador antes de que se cumplieran dos minutos en un debut en casa inolvidable, y Morgan Rogers amplió rápidamente la ventaja. Después, Joao Pedro marcó dos goles, con uno de Evanilson para el Bournemouth en una jugada embarullada entre ambos.

Henderson selló la contundente victoria en el minuto 70 con un magnífico lanzamiento de falta. El triunfo supuso un gran impulso para los hombres de Xabi Alonso, que ascendieron en la clasificación.