Alan Shearer cuestiona el «extraño momento» de la salida de Eddie Howe mientras la leyenda del Newcastle reacciona a la impactante noticia

Shearer ha admitido que está atónito por la repentina salida de Howe, y ha cuestionado por qué se tomó la decisión tan cerca del inicio de la temporada. En declaraciones a Betfair, el exdelantero del Newcastle ofreció su reacción inmediata a la noticia bomba de que Howe está a punto de dejar el cargo después de casi cinco años al frente.

"Estoy muy, muy sorprendido por la noticia de que Eddie Howe deja el Newcastle", dijo Shearer. "Supongo que es un momento extraño, con tres semanas por delante hasta que arranque la nueva temporada.

"No sé qué ha pasado, si fue al final de la temporada pasada, si fue durante el verano, si siente que no pueden seguir vendiendo a sus mejores jugadores. Tengo entendido que fue decisión de Eddie marcharse".