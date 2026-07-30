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Alan Shearer cuestiona el «extraño momento» de la salida de Eddie Howe mientras la leyenda del Newcastle reacciona a la impactante noticia
«Un momento extraño» para una salida de Tyneside
Shearer ha admitido que está atónito por la repentina salida de Howe, y ha cuestionado por qué se tomó la decisión tan cerca del inicio de la temporada. En declaraciones a Betfair, el exdelantero del Newcastle ofreció su reacción inmediata a la noticia bomba de que Howe está a punto de dejar el cargo después de casi cinco años al frente.
"Estoy muy, muy sorprendido por la noticia de que Eddie Howe deja el Newcastle", dijo Shearer. "Supongo que es un momento extraño, con tres semanas por delante hasta que arranque la nueva temporada.
"No sé qué ha pasado, si fue al final de la temporada pasada, si fue durante el verano, si siente que no pueden seguir vendiendo a sus mejores jugadores. Tengo entendido que fue decisión de Eddie marcharse".
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Un legado de gloria en la Carabao Cup
A pesar de su desconcierto por la salida, Shearer no tardó en elogiar el trabajo que Howe realizó desde que se hizo cargo de un club que estaba al borde del descenso en 2021. El técnico puso fin de forma memorable a la espera de 70 años del club por un gran trofeo al ganar la Carabao Cup en 2025. Shearer reflexionó sobre el impacto emocional que Howe tuvo en la afición y declaró: "Lo que diría es gracias. Gracias a Eddie por lo que nos ha dado. Me dio mi mejor día como aficionado del Newcastle con aquel día en Wembley. Nos ha dado algunas noches increíbles en la Champions League que nunca, jamás, olvidaremos.
"Hizo un trabajo maravilloso para el Newcastle. Ha sido un recorrido increíble. Creo que el trabajo que hizo fue increíble por cómo nos cogió cuando llegó, había una amenaza real de descenso. Enderezó el rumbo. Después nos hizo subir en la clasificación. Luego incorporó a algunos jugadores maravillosos. Después nos llevó a una final; perdimos esa final, pero luego nos llevó de nuevo y nos dio el día que tanto habíamos anhelado.
"Pase lo que pase ahora, los Geordies siempre le estarán agradecidos por lo que nos dio aquel día."
Temor a un éxodo en la plantilla
La salida llega en un momento de gran convulsión, con varias estrellas ya de camino a la puerta de salida. Shearer expresó su preocupación por que la pérdida del entrenador pudiera desencadenar aún más inestabilidad entre el talento de élite que permanece en la plantilla.
"No creo que dé una gran imagen de lo que está pasando ahora mismo en el Newcastle", añadió. "Estamos vendiendo a todos nuestros mejores jugadores. Los aficionados están viendo marcharse a [Alexander] Isak, los aficionados están viendo marcharse a [Sandro] Tonali, los aficionados están viendo marcharse a [Anthony] Gordon.
"Mi impresión es que probablemente solo sea cuestión de tiempo que Bruno [Guimaraes] también se vaya, porque mirará lo que está pasando con todos esos jugadores y mirará lo que está pasando con Eddie y pensará: 'Bueno, desde un punto de vista personal, desde su punto de vista, supongo que yo seré el siguiente'".
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El desafío al que se enfrenta Matthias Jaissle
Con informaciones que apuntan a que el técnico del Al-Ahli, Matthias Jaissle, es el principal favorito para hacerse con el cargo, Shearer pidió cautela respecto al nombramiento del entrenador de 38 años. Aunque el alemán ha disfrutado de éxito en Austria y Arabia Saudí, dar el salto a la Premier League representa un aumento monumental de presión y escrutinio.
Advirtió: "Creo que tenemos que tener cuidado, si ese es el caso, de no cargar demasiado sobre él. Está claro que es muy joven y tiene poca experiencia. La Premier League es una bestia de competición. Es una tarea enorme para cualquiera llegar y tomar el relevo después de lo que ha hecho Eddie".
En última instancia, la leyenda del Newcastle está desesperada por ver que el club encuentre cierta calma tras un periodo de intensa volatilidad en el mercado de fichajes y en el cuerpo técnico. "Lo que me gustaría es estabilidad", concluyó Shearer. "Me gustaría conservar a nuestros mejores jugadores, pero entiendo, y comprendo desde su punto de vista ahora, que estarán mirando la situación y pensando: 'Un momento, ¿qué está pasando en este club?'. Y lo entiendo y lo comprendo. Así que me gustaría algo de estabilidad".
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