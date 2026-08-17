La contundente victoria también quedó realzada por un seguro debut de Bruno Guimaraes, que justificó de inmediato su traspaso de 75 millones de libras en el centro del campo. El exentrenador de Newcastle y Crystal Palace Pardew se deshizo en elogios durante una aparición en talkSPORT: "Es un fichaje extraordinario. Tienes a un jugador que conoce la Premier League, que está en la élite, élite de la Premier League en cuanto a centrocampista creativo, y que puede arremangarse cuando hace falta".

Más allá de las nuevas incorporaciones, Pardew destacó que la estabilidad en el vestuario y la continuidad táctica dan al Arsenal una clara ventaja sobre rivales que están atravesando transiciones en el banquillo. Añadió: "Había una palabra que se estaba usando, continuidad... los otros clubes no la tienen, tienen entrenadores nuevos, así que eso va a ser un factor realmente muy positivo para Arteta este año.

"No diría que lo tenga fácil, porque siempre es difícil ganar la Premier League, especialmente dos veces seguidas, y el Arsenal va a intentar hacerlo. Va a ser una temporada dura, pero ahora mismo hay que decir 'wow', parecen estar muy por encima [del resto] en este momento".