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Alan Pardew afirma que el Arsenal está «muy por encima» de sus rivales en la Premier League tras su triunfo en la Community Shield
La batalla por un título despierta el optimismo
El Arsenal ofreció una actuación absolutamente dominante para arrollar al City de Enzo Maresca con una contundente victoria por 3-0, conquistando la Community Shield en el Principality Stadium el domingo. El fulgurante tanto inicial de Riccardo Calafiori, a los 23 segundos de partido, marcó el tono del encuentro, antes de que los goles de Kai Havertz y Martin Odegaard, ambos asistidos por el debutante Christos Tzolis, dejaran el choque definitivamente sentenciado. El triunfo aseguró el 18.º título de la Community Shield en la ilustre historia del club del norte de Londres.
- AFP
La estrella del centro del campo recibe elogios
La contundente victoria también quedó realzada por un seguro debut de Bruno Guimaraes, que justificó de inmediato su traspaso de 75 millones de libras en el centro del campo. El exentrenador de Newcastle y Crystal Palace Pardew se deshizo en elogios durante una aparición en talkSPORT: "Es un fichaje extraordinario. Tienes a un jugador que conoce la Premier League, que está en la élite, élite de la Premier League en cuanto a centrocampista creativo, y que puede arremangarse cuando hace falta".
Más allá de las nuevas incorporaciones, Pardew destacó que la estabilidad en el vestuario y la continuidad táctica dan al Arsenal una clara ventaja sobre rivales que están atravesando transiciones en el banquillo. Añadió: "Había una palabra que se estaba usando, continuidad... los otros clubes no la tienen, tienen entrenadores nuevos, así que eso va a ser un factor realmente muy positivo para Arteta este año.
"No diría que lo tenga fácil, porque siempre es difícil ganar la Premier League, especialmente dos veces seguidas, y el Arsenal va a intentar hacerlo. Va a ser una temporada dura, pero ahora mismo hay que decir 'wow', parecen estar muy por encima [del resto] en este momento".
Un comentarista anticipa más incorporaciones
Después de saborear el éxito del título, el Arsenal parece bien situado para aprovechar su impulso y aún podría volver al mercado en busca de otra incorporación de primer nivel antes del cierre, a pesar de perder la oportunidad de fichar a Vinicius Junior tras su reciente renovación de contrato con el Real Madrid.
Pardew cree que el impulso psicológico de ser campeón cambia por completo la dinámica alrededor del club: "Cuando has ganado el título, la confianza es diferente y todo cambia. Todos esos jugadores ya tienen la medalla de oro en la taquilla y ahora han incorporado a un centrocampista de primerísimo nivel para sumarlo a eso, y quizá también llegue otra gran estrella. Creo que ahí está la clave: ¿quién va a ser ese próximo jugador para el Arsenal? Porque podría llevarles a un nivel en el que ganen la liga con cierto margen".
Al valorar el contraste entre los dos equipos el domingo, añadió: "Ahora mismo, es muy, muy pronto para sacar conclusiones de un partido de la Community Shield, pero han vuelto, parecen mentalmente fuertes y hoy estuvieron mucho más metidos que el Manchester City. El Manchester City parecía que simplemente estaba cumpliendo el trámite, quizá no es ahí donde está su foco, y el Arsenal fue todo lo contrario. Eso quedó demostrado".
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La puesta de largo en el Emirates se acerca rápidamente
El Arsenal centra rápidamente su atención en la defensa de su título de la Premier League, ya que recibe al recién ascendido Coventry City en el Emirates Stadium el viernes por la noche. El equipo de Arteta estará decidido a trasladar esta dinámica ganadora a su estreno para sumar el máximo de puntos antes de que se hagan notar las exigencias del calendario nacional y europeo. La gran confianza y la adaptación sin fisuras de sus fichajes de verano proporcionan una plataforma ideal para liderar otro asalto a la cima del fútbol inglés.
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