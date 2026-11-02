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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Alajbegovic y su primer gol en la Serie A: «Una noche especial, en un día especial. Nunca lo olvidaré»

Juventus
K. Alajbegovic
Serie A

El nacido en 2007 celebra y arenga: «Sigamos apretando».

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Kerim Alajbegovic, delantero nacido en 2007, fue el gran protagonista del Juventus-Napoli (2-0), con una buena actuación coronada por su primer gol en la Serie A (el segundo en total con la Juventus).

Al día siguiente del partido contra el Napoli, el bosnio escribió en sus redes sociales: «Una noche especial en casa, en un día especial. Mi primer gol en la Serie A y una importante victoria en casa contra el Napoli. Un momento que nunca olvidaré. Orgulloso del equipo y agradecido por la confianza».

  • Alajbegovic concluye así: «Seguimos apretando y gracias por el increíble apoyo. ¡Forza Juve! Hasta el final. KM17».

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