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«¡Al Real Madrid no se le puede comparar con nadie!». José Mourinho responde a las comparaciones con el Barcelona mientras el técnico blanco prepara el derbi contra el Atlético
El Real Madrid se queda atrás frente a los primeros marcadores del ritmo
El Real Madrid se encuentra a tres puntos de su eterno rival, el Barcelona, en las primeras jornadas de la temporada de La Liga. Mientras el gigante catalán ha marcado 31 goles en solo siete partidos, con el 7-2 al Racing Santander del miércoles como gran muestra, el Madrid ha tenido un inicio algo más turbulento en su campaña doméstica.
El equipo de Mourinho ha sufrido una derrota, un ajustado 1-0 ante el Real Betis, y ha necesitado en varias ocasiones de la épica final para sumar los tres puntos. Eso quedó patente en su reciente choque con el Elche, en el que dejó escapar una ventaja de 2-0 antes de que Carlos Espi marcara en el minuto 91 para evitar males mayores.
- AFP
Mourinho resta importancia al estado de forma del Barcelona
A pesar del estado de forma arrollador del Barcelona, Mourinho se negó a entrar en comparaciones sobre sus rivales históricos. El técnico portugués insistió en que su único objetivo sigue siendo corregir los problemas tácticos que persisten en su propio vestuario.
«Histórica y culturalmente, el Real Madrid no se puede comparar con nadie», dijo Mourinho a los periodistas. «Así que no voy a compararnos con ningún equipo. Hablaré de nosotros, de nuestros problemas y de las cosas que tenemos que mejorar. En los pocos meses que llevo aquí, entiendo que cada vez es más difícil escuchar algo positivo sobre el Real Madrid».
El veterano entrenador también señaló el espíritu de lucha de sus jugadores, especialmente en los partidos ajustados. «En los tres partidos en los que llegamos a los minutos finales necesitando marcar, acabamos con esfuerzo, físico y psicológico, y determinación», añadió. «Más allá de la calidad, este equipo tiene fuerza como grupo. Es un maratón. La liga no siempre es una autopista recta, sin obstáculos. Pero estaremos ahí».
Confiando en el proceso del Bernabéu
Recién regresado al banquillo del Bernabéu, Mourinho se apresuró a recordar a sus críticos que su plantilla, recién formada, sigue en una fase de transición. Al equipo le ha costado especialmente mantener su dominio durante los 90 minutos completos, un defecto que quedó dolorosamente al descubierto con su despiste defensivo ante el Elche.
«Esto es un proceso», explicó Mourinho. «Si los entrenadores trabajan durante dos, tres, cuatro, cinco o diez años, y hablan de un proceso y de evolución, imagina cuando nosotros solo llevamos juntos unos pocos meses».
También tuvo elogios para su homólogo en el Atlético, Diego Simeone, al reflexionar sobre su larga rivalidad en los banquillos. «Dices muchas tonterías a lo largo de tu carrera», admitió sobre comentarios del pasado. «A veces te afecta el momento y a veces es estratégico. Pero al final, respetas o no respetas... Volvemos a ser rivales, pero somos compañeros de guerra».
- Getty Images Sport
Se avecina el duelo del Metropolitano
El Real Madrid tratará de mantener la presión sobre el Barcelona cuando haga el corto viaje al Metropolitano para enfrentarse al Atlético el domingo. Superar el feroz derbi madrileño será una dura prueba para su creciente solidez y disciplina táctica.
Mourinho sabe que evitar dejarse más puntos es vital para mantener el ritmo en la máxima categoría del fútbol español, especialmente mientras su plantilla sigue adaptándose a sus exigentes demandas en estos meses iniciales tan cruciales.
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