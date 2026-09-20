A pesar del estado de forma arrollador del Barcelona, Mourinho se negó a entrar en comparaciones sobre sus rivales históricos. El técnico portugués insistió en que su único objetivo sigue siendo corregir los problemas tácticos que persisten en su propio vestuario.

«Histórica y culturalmente, el Real Madrid no se puede comparar con nadie», dijo Mourinho a los periodistas. «Así que no voy a compararnos con ningún equipo. Hablaré de nosotros, de nuestros problemas y de las cosas que tenemos que mejorar. En los pocos meses que llevo aquí, entiendo que cada vez es más difícil escuchar algo positivo sobre el Real Madrid».

El veterano entrenador también señaló el espíritu de lucha de sus jugadores, especialmente en los partidos ajustados. «En los tres partidos en los que llegamos a los minutos finales necesitando marcar, acabamos con esfuerzo, físico y psicológico, y determinación», añadió. «Más allá de la calidad, este equipo tiene fuerza como grupo. Es un maratón. La liga no siempre es una autopista recta, sin obstáculos. Pero estaremos ahí».



