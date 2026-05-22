Según la revista «kicker», el Fenerbahçe quiere fichar al defensa central de 29 años en el próximo mercado.
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Al parecer, ya se han mantenido conversaciones: el FC Bayern podría obtener una importante suma por la venta de un jugador
Según estas informaciones, ya se habrían celebrado las primeras conversaciones, y el campeón alemán tendría en mente una cifra de traspaso de unos 25 millones de euros por los servicios del surcoreano.
Kim ya jugó en el Fenerahce en la 2021/22, destacó y luego fichó por el Nápoles por 19 millones. Si vuelve a Turquía, el central de 29 años debería bajarse el sueldo.
El Bayern no pondría trabas a Kim, quien fue la tercera opción en la defensa la temporada pasada, por detrás de Dayot Upamecano y Jonathan Tah. Además, con Josip Stanisic e Hiroki Ito, el equipo de Múnich contaría con otros refuerzos de renombre en la recámara. Sin embargo, al parecer, Ito también podría abandonar el club por 20 millones de euros tras dos años marcados por las lesiones.
- AFP
Min-Jae Kim se siente a gusto en el FC Bayern de Múnich
No obstante, Kim ha señalado que se siente a gusto en Múnich y que, en general, está satisfecho con su papel. «Siempre pensé que jugar constantemente era la solución, pero ahora estoy satisfecho con mi papel de competidor», declaró al medio coreano Footballist. «Nunca había pasado tanto tiempo sin jugar, así que al principio fue difícil, pero con el tiempo he visto su lado positivo», añadió.
Aunque su contrato con el Bayern vence en 2028, se le ha relacionado con una salida en los dos últimos periodos de fichajes. Entonces se afirmó que prefería aguardar hasta verano para evaluar su situación, pero esta no ha mejorado y Tah y Upamecano siguen siendo titulares. El Bayern mantiene su postura: si llega una oferta adecuada, Kim podría marcharse al terminar la temporada.
Se rumorea que Juventus, AC Milan y los clubes turcos Galatasaray y Besiktas están interesados en él, y parece que la Juve ya se ha puesto en contacto con el internacional surcoreano.