Baumann demostró ser un auténtico jugador de equipo. Según el periódico sensacionalista, el guardameta del Hoffenheim garantizó al seleccionador, pese al amargo descenso, que seguiría a disposición de Alemania en el Mundial, aunque fuera como rival.

Sin embargo, convocar a Neuer, quien ya cumplió 40 años, implica un riesgo deportivo que podría alterar los planes de Nagelsmann antes même del inicio del torneo. El cuerpo del exguardameta, retirado en 2024, vuelve a enviar señales de alarma.

Precisamente el pasado fin de semana, en su último partido oficial antes de la convocatoria, Neuer tuvo que retirarse antes de tiempo por problemas en la pantorrilla izquierda, una lesión que ya le ha dejado en el banquillo en varias ocasiones.