Al parecer, ya se están manteniendo conversaciones: ¿fichará la Bundesliga este verano a la estrella de la selección sub-21 Nicolo Tresoldi?

Según estas informaciones, el entorno de Tresoldi, que actualmente juega en el FC Brujas, ya estaría manteniendo conversaciones a puerta cerrada con clubes de España, Italia y Alemania que probablemente disputarán la Liga de Campeones el año que viene, aunque no se mencionan nombres concretos.

Tras una gran temporada en Bélgica, en la que ha marcado 17 goles en 48 partidos oficiales con el equipo del entrenador Ivan Leko, el italo-alemán parece dispuesto a dar el siguiente paso y, a pesar de tener contrato hasta 2029, podría abandonar el club por una suma de entre 25 y 30 millones de euros.