Según el diario *Bild*, el equipo suabo considera fichar al lateral izquierdo del Dortmund, Almugera Kabar, y ya ha mantenido las primeras conversaciones con el jugador.
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¡Al parecer, ya hubo primeras conversaciones! ¿Fichará el VfB Stuttgart a una promesa del BVB?
El VfB busca un suplente para Maximilian Mittelstädt de cara a la próxima temporada. Sin un reemplazo adecuado en la plantilla, el técnico Sebastian Hoeneß recurre a una defensa de tres cuando el lateral de 29 años no está disponible.
El joven Kabar, de 20 años, podría ser la solución, pero las diferencias económicas entre ambos clubes son notables: el BVB pide al menos cinco millones de euros por el internacional sub-20, cantidad que el Stuttgart considera excesiva.
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¿Se va Kabar a Colonia a cambio de El Mala?
A pesar de ser considerado uno de los mayores talentos alemanes en su posición, este jugador de 20 años apenas ha tenido oportunidades en Dortmund. En el lateral izquierdo compite con Daniel Svensson y Ramy Bensebaini, y este verano llegó Kaua Prates, de solo 17 años, para aumentar la competencia.
Por eso, han surgido rumores de que el BVB podría usarlo como moneda de cambio para bajar el precio de traspaso de Said El Mala, jugador que sigue de cerca. Pero el 1. FC Köln no parece entusiasmado con la idea.
Kabar, de 20 años, ha jugado solo seis partidos con el Dortmund y tiene contrato hasta 2028.