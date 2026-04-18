El VfL Wolfsburgo, antiguo interesado, vuelve a pujar por Niclas Füllkrug, del AC Milan, según Sky.
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Al parecer, ya había interés en invierno: un equipo de la Bundesliga parece entrar en la pugna por el fichaje de Niclas Füllkrug, del Milan
El jugador, de 33 años, está cedido en el Milan hasta final de temporada, pero probablemente no se quede más allá del verano. En las últimas semanas se han multiplicado los informes que indican que los rossoneri no tienen intención de ejercer la opción de compra de cinco millones de euros. Todo apunta a su regreso al West Ham United.
Sin embargo, con 24 partidos disputados, tampoco parece tener futuro en Londres. Según Sky, si el equipo desciende a la Championship, su salario podría reducirse hasta un 50 %. Por ahora, los Hammers marchan 16.º en la Premier League y evitarían el descenso.
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Al parecer, el Wolfsburgo ya quería fichar a Füllkrug en el mercado de invierno.
No es la primera vez que se habla de Füllkrug en el VfL Wolfsburgo. Ya en invierno se valoró cederlo con opción de compra, antes de que fichara por el AC Milan.
Al igual que el West Ham, el VfL lucha por mantenerse en la Bundesliga, aunque su situación es crítica: a cinco jornadas del final ocupa el penúltimo puesto y, en caso de descenso, un traspaso de Füllkrug sería poco realista. La Bundesliga ya conoce a «Lücke» de sus etapas en el Werder Bremen y el Borussia Dortmund. Además del Wolfsburgo, equipos de Inglaterra, la MLS y el Schalke 04 de la segunda división también siguen al jugador.
En lo deportivo, la temporada ha sido decepcionante: en 25 partidos oficiales con West Ham y Milan solo ha marcado un gol. Su contrato con los ‘hammers’ dura hasta 2028, y ya no está en la selección alemana.
Estadísticas de Niclas Füllkrug con West Ham y Milan en la temporada 25/26:
Juegos 25 Minutos jugados 950 Goles 1 Asistencias 0