Según informa «Marca», Victory Okorie, de 16 años, fichará este verano por la cantera «La Fábrica» procedente del Deportivo de Alavés, rival de LaLiga.

El adolescente es considerado una gran promesa y, por ello, era muy codiciado. Según Marca, además del archirrival del Real Madrid, el FC Barcelona, y del vecino Atlético de Madrid, también los dos grandes clubes alemanes, el FC Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, habrían intentado fichar al joven. Sin embargo, Okorie se habría decantado por los blancos y ya habría firmado su contrato allí, según se afirma.