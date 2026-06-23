Según The Athletic, el club londinense considera fichar al defensa Maxence Lacroix, del Crystal Palace.
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Al parecer, Xabi Alonso quiere fichar para el Chelsea a una antigua estrella de la Bundesliga
Desde hace semanas se rumorea sobre la inminente salida del exjugador del VfL Wolfsburgo. Aunque su contrato dura hasta el 30 de junio de 2029, al Palace le costará retenerlo tras el verano.
Lacroix quiere jugar la Champions, pero con los Eagles, actuales campeones de la Conference, solo podría disputar la Europa League la próxima temporada.
Aunque el Chelsea FC tampoco jugará competiciones europeas la próxima temporada tras su decepcionante campaña 2025/26, sus opciones de volver a la Liga de Campeones son mayores que las del Palace, sobre todo tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo.
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El Crystal Palace solo negociará por encima de 40 millones de euros.
Crystal Palace no se opone a vender a Lacroix, pero pide al menos 40 millones de euros.
Lacroix llegó al Crystal Palace en 2024 procedente del Wolfsburgo por 18 millones, tras formarse en el Sochaux. El central de 26 años está en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con Francia, aunque aún no ha jugado.