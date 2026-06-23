Al parecer, Xabi Alonso quiere fichar para el Chelsea a una antigua estrella de la Bundesliga

Desde hace semanas se rumorea sobre la inminente salida del exjugador del VfL Wolfsburgo. Aunque su contrato dura hasta el 30 de junio de 2029, al Palace le costará retenerlo tras el verano.

Lacroix quiere jugar la Champions, pero con los Eagles, actuales campeones de la Conference, solo podría disputar la Europa League la próxima temporada.

Aunque el Chelsea FC tampoco jugará competiciones europeas la próxima temporada tras su decepcionante campaña 2025/26, sus opciones de volver a la Liga de Campeones son mayores que las del Palace, sobre todo tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo.