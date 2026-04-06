Es un tema bastante candente: el equipo de Stuttgart nunca antes había pagado una suma así a un jugador al año. Sin embargo, no sería improbable que se llegara a un acuerdo sobre esos ingresos. Por un lado, Undav es el favorito absoluto del público en Stuttgart y, además, está ofreciendo un rendimiento sobresaliente sobre el terreno de juego esta temporada. Por otro lado, desde el resurgimiento bajo la dirección del entrenador Sebastian Hoeneß y el director deportivo Fabian Wohlgemuth, el VfB ya no se echa atrás ante las grandes sumas.

En las últimas ventanas de fichajes de verano, el VfB completó sus cinco traspasos más caros; tras la adquisición de Bilal El Khannouss, que conlleva una obligación de compra para la nueva temporada, llega el siguiente peso pesado: por los 18 millones de euros que se rumorean, ocupará el tercer puesto en la clasificación interna del club. A la cabeza se encuentra Undav, quien, tras largas negociaciones, fichó definitivamente por el Neckar para la temporada 2024/25 procedente del Brighton & Hove Albion por algo menos de 27 millones de euros. Anteriormente había estado cedido por los Seagulls durante un año.