Sky Sport informa que Rose es uno de los principales candidatos para sustituir a Andoni Iraola como entrenador del undécimo clasificado de la Premier League a partir del verano.
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Al parecer, Frank Lampard también es candidato. ¿Tomará Marco Rose las riendas de un equipo que complica al Arsenal?
Rose, de 49 años y sin equipo desde que dejó el RB Leipzig en marzo de 2025, ya ha mantenido conversaciones con el Bournemouth.
También suena la leyenda inglesa Frank Lampard, quien a punto está de devolver al Coventry City a la Premier League.
Además, el club considera a Kieran McKenna, del Ipswich Town, e Íñigo Pérez, del Rayo Vallecano.
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Marco Rose se enfrentaría a un difícil reto en Bournemouth
Quien asuma el banquillo del Bournemouth tendrá un gran desafío. Desde su llegada en 2023, Iraola ha consolidado a los Cherries en la Premier League y los ha mantenido lejos del descenso. La temporada pasada, el equipo aspiró a puestos europeos y acabó noveno. A seis jornadas del final de la presente campaña, solo le separan tres puntos del sexto lugar que da acceso a la Europa League.
El club confirmó el martes su salida, ya que su contrato vence este verano. «Es el momento adecuado para marcharme», afirmó el técnico, cuyo nombre suena para el Athletic de Bilbao, donde jugó durante años.
En uno de sus últimos encuentros, el sábado pasado, los Cherries vencieron 2-1 al líder Arsenal con goles de Junior Kroupi y Alex Scott, y obligaron a los Gunners a seguir luchando por el título.
Últimamente se ha hablado de Marco Rose en relación con el Eintracht de Fráncfort
El cargo en el Bournemouth sería la primera experiencia de Rose como entrenador fuera de Alemania y Austria. Tras dos años al frente del RB Salzburgo, llegó a la Bundesliga en 2019 y, después de dos temporadas en el Borussia Mönchengladbach, fichó por el Borussia Dortmund. Sin embargo, tras un solo año en el BVB, tuvo que marcharse.
Meses después fichó por el RB Leipzig, su club más reciente, donde permaneció algo más de dos años. Desde entonces su nombre ha sonado cada vez que un equipo de la Bundesliga buscaba técnico, como en enero, cuando se le mencionó para sustituir a Dino Toppmöller en el Eintracht de Fráncfort; sin embargo, el SGE escogió a Albert Riera.
Marco Rose: resumen de sus etapas como entrenador
Periodo
Carga
Equipo
Agosto de 2009
Segundo entrenador
FSV Mainz 05
2010-2012
Segundo entrenador
FSV Mainz 05 II
2012–2013
Entrenador
Lok Leipzig
2013 a 2015
Entrenador
RB Salzburgo Sub-16
2015 a 2017
Entrenador
RB Salzburgo Sub-18
2017-2019
Entrenador
RB Salzburgo
2019-2021
Entrenador
Borussia Mönchengladbach
2021 a 2022
Entrenador
Borussia Dortmund
2022 a 2025
Entrenador
RB Leipzig