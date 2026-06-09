Según la Gazzetta dello Sport, el campeón alemán podría fichar a Yann Bisseck, del Inter de Milán. Según el informe, el central de 25 años se siente halagado por el interés del FCB y está «especialmente atraído por la idea de jugar por primera vez como titular en la Bundesliga, y además en un equipo que también aspira a la Champions League», reza el informe.
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Al parecer, está «especialmente interesado»: el FC Bayern podría lograr otro gran fichaje
Sin embargo, la operación podría ser complicada al principio en Múnich. Dayot Upamecano y Jonathan Tah forman una pareja de centrales muy sólida, con la que Min-Jae Kim ya se topó y tuvo que conformarse con un papel secundario.
Además, su salida es clave para que el Bayern considere fichar a Bisseck, pues solo con su traspaso habría dinero y una plaza libre en la plantilla. Según varios medios, Kim e Hiroki Ito podrían irse ante una oferta adecuada: se piden al menos 30 millones por el coreano y 20 por el japonés. Se rumorea que Kim ya ha dado el sí a la Juventus.
Además, en el Bayern la competencia es grande también para el puesto de lateral derecho. Konrad Laimer y Josip Stanisic han sido los grandes beneficiados de la temporada; ambos han actuado como laterales izquierdos y derechos en la línea de cuatro, aunque fue sobre todo Laimer quien ocupó el lateral derecho y firmó quizá su mejor curso con la camiseta muniquesa. Su contrato vence en 2027 y, tras algunos roces iniciales, las negociaciones para renovarlo avanzan bien.
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¿Será Bisseck, tras fichar por el Bayern, por fin clave en la selección?
Las ambiciones de Bisseck por ser titular en Múnich son notables. Sin embargo, ya superó una situación similar en el Inter de Milán. Tras el cambio de entrenador de Simone Inzaghi a Cristian Chivu, Bisseck apenas jugó en la Serie A: se quedó 90 minutos en el banquillo en siete de los ocho primeros partidos. En la Liga de Campeones, al menos, tuvo minutos con regularidad.
Sin embargo, a finales de octubre la situación cambió: se consolidó junto a Manuel Akanji y Alessandro Bastoni como pieza clave de la defensa de tres del Inter, que acabó conquistando el doblete de Scudetto y Coppa Italia. Pese a ello, Julian Nagelsmann no lo incluyó en la lista mundialista, prefiriendo a Malick Thiaw, del Newcastle United.
Tras quedarse fuera del Mundial, un regreso a Alemania le resultaría atractivo: le acercaría al seleccionador y le daría la continuidad que necesita para afianzarse en la absoluta, donde solo ha jugado un partido.
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El FC Bayern y Bisseck: ¿Será un viejo confidente la clave de este gran fichaje?
Según la Gazzetta dello Sport, Chivu no quiere ceder a Bisseck, ya que su papel crecerá con las salidas de De Vrij, Acerbi y Darmian. Aun así, el Inter busca ingresos para reforzar la defensa.
Para ello ya vigila a dos centrales: Tarik Muharemovic, del Sassuolo, formado en la Juventus y con gran proyección, y Oumar Solet, del Udinese, cuyo nombre lleva tiempo vinculado al club.
Para ficharlos, el club milanés debería preparar un paquete de al menos 50 millones de euros. Por eso, si Bisseck expresa su deseo de marcharse, el club negociará a partir de 40 millones. Ese deseo parece probable, ya que el central ha cambiado de agente y ahora trabaja con Giovanni Branchini.
Branchini, muy conocido en el Bayern, ha intermediado en varias operaciones entre ambos clubes. Su golpe más destacado fue la contratación de Pep Guardiola en 2013. También intervino en la llegada de Leroy Sané en 2020 desde el Manchester City y se le considera un hombre de confianza del consejo de administración liderado por Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge.
De momento, se descarta un movimiento rápido, como ya sucedió con Ismael Saibari (PSV) o Nathaniel Brown (Eintracht). El central solo quiere desconectar tras la temporada y ver qué ocurre.