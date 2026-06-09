Al parecer, está «especialmente interesado»: el FC Bayern podría lograr otro gran fichaje

Sin embargo, la operación podría ser complicada al principio en Múnich. Dayot Upamecano y Jonathan Tah forman una pareja de centrales muy sólida, con la que Min-Jae Kim ya se topó y tuvo que conformarse con un papel secundario.

Además, su salida es clave para que el Bayern considere fichar a Bisseck, pues solo con su traspaso habría dinero y una plaza libre en la plantilla. Según varios medios, Kim e Hiroki Ito podrían irse ante una oferta adecuada: se piden al menos 30 millones por el coreano y 20 por el japonés. Se rumorea que Kim ya ha dado el sí a la Juventus.

Además, en el Bayern la competencia es grande también para el puesto de lateral derecho. Konrad Laimer y Josip Stanisic han sido los grandes beneficiados de la temporada; ambos han actuado como laterales izquierdos y derechos en la línea de cuatro, aunque fue sobre todo Laimer quien ocupó el lateral derecho y firmó quizá su mejor curso con la camiseta muniquesa. Su contrato vence en 2027 y, tras algunos roces iniciales, las negociaciones para renovarlo avanzan bien.