El Real Madrid confía en una ventaja especial en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el FC Bayern de Múnich.
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¡Al parecer, el FC Bayern de Múnich intentó impedirlo! El Real Madrid apuesta por una ventaja especial en su partido en casa contra el FCB
El Real Madrid ha obtenido permiso de la UEFA para cerrar el techo del Estadio Santiago Bernabéu durante el partido del martes por la noche (21:00 h en el marcador en directo). El Real Madrid espera que esto contribuya a crear un ambiente aún más animado, ya que los vítores de la afición local, gracias a la cubierta del techo, resonarán aún más fuerte de lo que ya lo hacen en las amplias gradas. De este modo, el ambiente que crearán los 84 000 espectadores en el legendario estadio resultará aún más intimidante para los visitantes de Múnich.
Según informan los medios españoles, el Bayern habría solicitado incluso a la UEFA que impidiera el cierre del techo y que, en su lugar, se jugara con el techo abierto. Sin embargo, el FCB desmintió ante Sport1 que se hubiera realizado tal solicitud. De todos modos, esta habría tenido pocas posibilidades de éxito, ya que la UEFA suele dejar en manos de los clubes locales la decisión de jugar con el techo abierto o cerrado.
Además, poco antes del saque inicial llovía a cántaros en Madrid, lo que hace que cerrar el techo tenga sentido incluso desde una perspectiva neutral.
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El Real Madrid hundió al Bayern de Múnich en 2024, con el techo cerrado, en el valle de las lágrimas
Por cierto, en la última visita del Bayern de Múnich a la capital española, a principios de mayo de 2024, el Real Madrid también decidió cerrar el techo del estadio. Los blancos publicaron el lunes por la noche una foto de aquel partido en X.
En aquella ocasión, el techo cerrado le dio suerte al Real Madrid. En el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la temporada 2023/24, los madrileños celebraron de forma dramática su pase a la final de la máxima competición europea. Tras el 2-2 de la ida, todo apuntaba inicialmente a que el equipo bávaro pasaría de ronda cuando Alphonso Davies adelantó al FCB en el minuto 68. La ventaja se mantuvo hasta poco antes del final, cuando Joselu logró el empate en el minuto 88.
En lugar de llegar a la prórroga, el sueño del Bayern de llegar a la final se esfumó antes de que terminara el tiempo reglamentario, ya que, en el primer minuto del tiempo añadido, volvió a aparecer Joselu. El delantero, que fichó por el Al-Gharafa de Catar el verano siguiente, marcó el 2-1 definitivo para los locales y clasificó así al Real Madrid para la final. Allí, como es sabido, los blancos se impusieron por 2-0 al Borussia Dortmund y ganaron la Copa de Europa por decimoquinta vez.
El FC Bayern parte como ligero favorito frente al Real Madrid
Este año, el equipo del entrenador Álvaro Arbeloa está decidido a conquistar su decimosexto título de la Liga de Campeones. Esto cobraría aún más importancia, ya que la máxima competición europea podría ser la última oportunidad que le queda al Real Madrid de ganar un título esta temporada.
En la Copa del Rey, a mediados de enero cayó de forma sensacional en octavos de final ante el Albacete, equipo de Segunda División; en LaLiga, tras la sorprendente derrota por 1-2 ante el RCD Mallorca, candidato al descenso, el pasado sábado, el Real Madrid ya se encuentra a siete puntos del líder, el Barcelona, a falta de ocho jornadas para el final.
Aunque al Real se le atribuyen buenas posibilidades en este partido estrella de cuartos de final, sobre todo debido a su exitosa trayectoria en la competición europea de clubes más importante, el Bayern parte ligeramente favorito por su excelente estado de forma. «Para mí, lo más importante es que estemos totalmente concentrados en el partido más difícil que se puede tener en Europa. En mi cabeza solo quiero que ganemos, que el equipo no tenga miedo aquí y demuestre lo que somos capaces de hacer», declaró el entrenador del FCB, Vincent Kompany, en la rueda de prensa del lunes.
En Madrid, el Bayern quiere conseguir una buena posición de partida para el partido de vuelta, que se disputará el miércoles de la próxima semana en Múnich. En semifinales, al ganador de este duelo le espera el vigente campeón, el París Saint-Germain, o el Liverpool FC, es decir, en cualquier caso, otro gigante del fútbol europeo.
Las alineaciones del Bayern de Múnich y el Real Madrid
Alineación del Real Madrid:
PORTERO
Andriy Lunin
DEFENSA
Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras
MEDIO
Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler
DELANTEROS
Kylian Mbappé, Vinicius Junior
Alineación del FC Bayern:
PORTERO
Manuel Neuer
DEFENSA
Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
MEDIO
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz
DELANTERA
Harry Kane
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FC Bayern de Múnich contra Real Madrid: los últimos 5 enfrentamientos
Fecha
Concurso
Partido
18 de abril de 2017
Liga de Campeones, cuartos de final (partido de vuelta)
Real Madrid vs. FC Bayern 4-2 (tras la prórroga)
25 de abril de 2018
Liga de Campeones, semifinales (partido de ida)
FC Bayern vs. Real Madrid 1-2
1 de mayo de 2018
Liga de Campeones, semifinales (partido de vuelta)
Real Madrid vs. FC Bayern 2-2
30 de abril de 2024
Liga de Campeones, semifinales (partido de ida)
FC Bayern vs. Real Madrid 2-2
8 de mayo de 2024
Liga de Campeones, semifinales (partido de vuelta)
Real Madrid vs. FC Bayern 2-1