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Al Manchester United se le recomienda fichar a Rio Ferdinand o Nemanja Vidic para que jueguen con Michael Carrick, replicando lo hecho por Mikel Arteta al traer a Gabriel Heinze al Arsenal
La búsqueda de la fórmula perfecta para el coaching
Tras llevar al United de nuevo a la Liga de Campeones, Carrick será nombrado entrenador jefe. El exdelantero Saha propone copiar el modelo de éxito de Arteta en Arsenal. Aunque valora la estabilidad que aporta Carrick, considera que debería rodearse de un equipo técnico al estilo de Arteta en el Arsenal, citando como ejemplo la llegada de Gabriel Heinze al Emirates.
En declaraciones a Compare.Bet, Saha afirmó que el actual técnico interino necesita un respaldo muy concreto para crecer.
«¿Quién podría desafiar a Michael de vez en cuando? No en el mal sentido, sino aportando ideas diferentes», explicó Saha. «Una combinación como la de Heinze con Arteta en el Arsenal. A veces hace falta un tipo de diplomacia distinto. Pensaría en Rio Ferdinand, Patrice Evra o Nemanja Vidic».
- AFP
El nombramiento definitivo de Carrick es inminente
Las peticiones de un cuerpo técnico sólido surgen mientras Carrick está a punto de firmar su contrato oficial en Old Trafford. Según informes, el United ha llegado a un acuerdo con el técnico de 44 años tras ganar 10 de sus primeros 15 partidos en la Premier League. Este rendimiento ha convencido a la directiva de Ineos de que Carrick es la persona adecuada para dirigir el club de forma permanente.
Saha considera que el excentrocampista es la elección correcta porque aporta continuidad a la plantilla, algo que un fichaje externo de alto perfil podría alterar. «Lo principal para el Man Utd es tener consistencia y estabilidad, y Carrick sin duda representa eso», añadió Saha. «Si llega alguien, incluso un entrenador con el mejor palmarés, traerá consigo cambios e incertidumbre, que no es lo que necesitan los jugadores. Así que creo que, sí, ya era hora».
Exigir el apoyo de los expertos
Aunque se ha elogiado la perspicacia táctica de Carrick, Saha pide a los exjugadores más influyentes del club que le brinden todo su apoyo. Leyendas como Roy Keane y Gary Neville han dudado antes, pero Saha recuerda que, para que un técnico joven triunfe, el entorno debe apoyarle. Pone como ejemplo a Vincent Kompany, quien triunfó en el Bayern Múnich tras dejar el City.
«Roy Keane y Gary Neville expresaron dudas, lo cual es normal, pero ahora deben apoyar a Michael Carrick», afirmó Saha. «Yo también tuve dudas, pero con más respeto, porque este puesto es muy difícil. Se necesita todo el apoyo posible y, si se ama al club, hay que ayudar, sobre todo a un entrenador joven».
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Aprovechar los cambios en el panorama de la Premier League
El posible nombramiento definitivo de Carrick llega en un momento en el que sus rivales tradicionales se enfrentan a sus propias transiciones. Dado que el Liverpool está atravesando una temporada complicada, Saha cree que el United está en buena posición para acortar distancias si consigue acertar con la estructura técnica. Sugirió que incorporar a Ruud van Nistelrooy al equipo también podría aportar a Carrick la experiencia de un «gran club» que ayude al United a recuperar su puesto en la cima del fútbol inglés.
«El United puede aprovecharlo; ojalá el Liverpool tarde otros tres o cuatro años en llegar a la cima. Quiero verlos competir, pero con el United arriba», concluyó Saha.