Tras llevar al United de nuevo a la Liga de Campeones, Carrick será nombrado entrenador jefe. El exdelantero Saha propone copiar el modelo de éxito de Arteta en Arsenal. Aunque valora la estabilidad que aporta Carrick, considera que debería rodearse de un equipo técnico al estilo de Arteta en el Arsenal, citando como ejemplo la llegada de Gabriel Heinze al Emirates.

En declaraciones a Compare.Bet, Saha afirmó que el actual técnico interino necesita un respaldo muy concreto para crecer.

«¿Quién podría desafiar a Michael de vez en cuando? No en el mal sentido, sino aportando ideas diferentes», explicó Saha. «Una combinación como la de Heinze con Arteta en el Arsenal. A veces hace falta un tipo de diplomacia distinto. Pensaría en Rio Ferdinand, Patrice Evra o Nemanja Vidic».