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Al Manchester United se le recomienda fichar a Micky van de Ven, mientras Nicky Butt revela si cree que los Red Devils podrán contratar a Luis Enrique como nuevo entrenador
Butt considera a Van de Ven el refuerzo defensivo ideal
Butt sugiere que el Manchester United fiche a Van de Ven, del Tottenham, para reforzar una defensa que a veces ha fallado en la temporada 2025-26. El excentrocampista del United cree que el central holandés tiene cualidades técnicas similares a las de Martínez, pero más físico. También indica que los clubes de élite podrían lanzarse rápido a por los mejores jugadores si el Tottenham se viera obligado a vender.
- AFP
Butt explica por qué destaca Van de Ven
En declaraciones a Paddy Power, Butt destacó que Van de Ven es el defensa moderno ideal. Según él, su velocidad y fuerza aportarían la solidez que el United ha echado de menos en momentos de esta temporada.
«Micky van de Ven es un jugador excelente», explicó. «Tener un central zurdo es fantástico para el equilibrio del equipo. Tienen a Martínez, y aunque se puede discutir lo bueno que es, aporta equilibrio al equipo.
Martínez tiene la zurda y sabe pasar el balón, pero Van de Ven es similar, aunque más rápido, corpulento y potente. Yo me fijaría en él ya. Cuando bajen de categoría, muchos equipos los ficharán por poco dinero, pues tendrán que deshacerse de ellos debido a sus altos sueldos y a que la mayoría no tendrá cláusulas de descenso en su contrato».
La incertidumbre en el banquillo y las dudas sobre Luis Enrique
Butt habló sobre los rumores que colocan a Luis Enrique en el banquillo de Old Trafford. Sin embargo, duda que el español deje el París Saint-Germain, donde goza de éxito y estabilidad.
«Tiene mucha experiencia en la Champions, donde quiere estar el United», afirmó. «No creo que deje el PSG. Por respeto al United, hoy es un reto enorme llegar al club, armar un proyecto y reconstruirlo».
«Nos espera una reconstrucción de dos o tres años. Contra el Leeds quedó claro que, con unas pocas lesiones o sanciones, la plantilla se queda corta. A menos que él quiera un nuevo proyecto, ¿por qué dejar París, donde está cómodo y es un gran lugar para vivir con su familia?»
- AFP
Con el objetivo de clasificarse para la UCL
El Manchester United de Michael Carrick lucha por clasificarse para la próxima Liga de Campeones. Actualmente es tercero con 61 puntos. Su próximo reto es el Liverpool, cuarto a solo tres puntos. Al acabar la temporada, las decisiones sobre fichajes y la dirección técnica definirán el futuro del club y de Carrick, que se resolverá en verano.