«Al Manchester City le costará retener a Rodri» si el Real Madrid se interesa por él, y un exjugador y exentrenador de los Blues prevé que más estrellas sigan a Pep Guardiola y dejen el Etihad

Tras diez años repletos de títulos en Inglaterra, el legendario entrenador catalán Guardiola ha rescindido su contrato y ha dejado atrás las tensiones propias de la gestión de un equipo de la Premier League. Ahora está deseando disfrutar de un merecido descanso.

Su exayudante Enzo Maresca, llamado a sucederlo, asumirá el reto de continuar su legado.

Querrá dejar su propia huella en la plantilla de los Blues, y se especula con movimientos de entrada y salida del Etihad de cara a la próxima ventana de fichajes, que se abre el 15 de junio. Desde hace tiempo se rumorea que el internacional español Rodri está despertando el interés de su país natal.

El madrileño, ex del Atlético, cumplirá 30 años pronto y no ha sido el mismo tras la grave lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en septiembre de 2024. Quizá aproveche la ocasión para volver a sus raíces y unirse a los «Galácticos» en el Santiago Bernabéu.