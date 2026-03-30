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Torino FC v Modena FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

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Al Inter, tras Massolin, le gusta otro jugador del Modena: Daniel Tonoli, acuerdo con el Genoa y rivalidad con el Atalanta

Inter Milán
D. Tonoli
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Modena
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Serie B

Los nerazzurri siguen la pista de otro jugador nacido en 2002 que milita en la Serie B.

El Inter vuelve a llamar a la puerta del Modena. Tras fichar al centrocampista francés Yanis Massolin por 3,5 millones de euros, los nerazzurri siguen con interés a otro jugador del Modena: Daniel Tonoli.


El defensa central, nacido en 2002, jugó en los equipos sub-18 y sub-19 del Inter desde enero de 2020 hasta junio de 2021, cuando fue entrenado por Cristian Chivu: «El recuerdo que tengo de él es el de un entrenador que sabe de fútbol al más alto nivel», declaró Tonoli en una entrevista a laGazzetta di Modena.


  • Según Tuttosport, el Inter podría volver a ficharlo para luego cederlo al Genoa la próxima temporada.


    También le sigue la pista el Atalanta, equipo del que el chico es aficionado y en el que sueña con jugar, y que sigue de cerca sus progresos.


    Autor de 5 goles en esta temporada de la Serie B, Tonoli tiene contrato hasta junio de 2028 con el Modena, que cuenta con una opción para renovar el acuerdo por otros dos años.

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