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Al-Hilal pone sus ojos en una estrella de Inglaterra como sucesor de Karim Benzema en medio de la disputa por la rescisión de contrato
Al-Hilal apunta a Watkins como sucesor de Benzema
El Al-Hilal ya está preparando la vida después de Benzema en este mercado de fichajes de verano. Inzaghi ha identificado al delantero del Aston Villa Watkins como su principal objetivo para liderar el ataque la próxima temporada. Según MaxiFoot, el gigante saudí está valorando separar sus caminos del francés de 38 años para rejuvenecer su plantilla.
Sin embargo, cualquier movimiento por Watkins sigue dependiendo estrictamente de resolver la situación contractual en curso de Benzema. El ganador del Balón de Oro de 2022 exige el pago íntegro del último año de su contrato antes de aceptar una rescisión de mutuo acuerdo. Esta exigencia económica ha provocado actualmente un punto muerto en las negociaciones entre el jugador y el Al-Hilal.
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Inzaghi resta importancia a la tensión en la banda con Benzema
La tensión salió a la superficie durante la victoria por 4-2 de Al-Hilal sobre Al Faisaly el viernes por la noche. Pese a haber marcado antes en el partido, Benzema no logró ocultar su frustración después de ser sustituido a falta de 20 minutos por el joven Kader Meite. Al atender a los medios tras el encuentro, Inzaghi trató de rebajar la polémica en torno a su veterana estrella.
"Hablamos de eso después del partido", dijo Inzaghi. "Es normal que quiera jugar todos los partidos, y le entiendo porque yo también fui delantero. En ese momento, teníamos disponible a otro jugador joven, Kader Meite, que representa el futuro del club. Estaba bromeando con Karim después del partido, y tengo una relación de respeto con él. No solo es un gran campeón, sino también un grandísimo profesional".
La apuesta por el rejuvenecimiento, detrás de una posible salida
A pesar de los comentarios diplomáticos de Inzaghi tras el partido, el mismo informe indica que la directiva de Al-Hilal sigue decidida a rescindir el contrato de Benzema. La decisión está motivada por los estrictos límites de cuota de jugadores extranjeros que se aplican en toda la Saudi Pro League.
La cúpula del club quiere rebajar la media de edad de su plantilla de cara a la próxima temporada. Según AS, Inzaghi considera que Watkins, de 30 años, es un candidato ideal después de que el delantero de Inglaterra marcara 21 goles en 55 partidos con el Villa durante la campaña 2025-26.
- AFP
El desacuerdo sobre los términos finales del pago sigue sin resolverse
Lo que ocurra a continuación depende por completo de las negociaciones económicas entre Benzema y los dirigentes del club. El Al-Hilal no puede avanzar con movimientos formales por Watkins hasta que el veterano francés libere una plaza de jugador extranjero.
Si Benzema acepta un acuerdo de rescisión, el Al-Hilal acelerará de inmediato su intento de fichar a Watkins. Hasta que se alcance un acuerdo, el excapitán del Real Madrid sigue siendo jugador del Al-Hilal pese a las claras señales de una separación este verano.
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