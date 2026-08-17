El Al-Hilal ya está preparando la vida después de Benzema en este mercado de fichajes de verano. Inzaghi ha identificado al delantero del Aston Villa Watkins como su principal objetivo para liderar el ataque la próxima temporada. Según MaxiFoot, el gigante saudí está valorando separar sus caminos del francés de 38 años para rejuvenecer su plantilla.

Sin embargo, cualquier movimiento por Watkins sigue dependiendo estrictamente de resolver la situación contractual en curso de Benzema. El ganador del Balón de Oro de 2022 exige el pago íntegro del último año de su contrato antes de aceptar una rescisión de mutuo acuerdo. Esta exigencia económica ha provocado actualmente un punto muerto en las negociaciones entre el jugador y el Al-Hilal.