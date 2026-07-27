En los últimos días, el nombre que más ruido ha hecho y que ha surgido con mayor insistencia es el del ex del Liverpool Darwin Núñez, vinculado con el Besiktas y con otros clubes europeos. Junto a él, tampoco Karim Benzema es considerado ya intocable, pese a haber llegado procedente del Al-Ittihad hace solo 6 meses, en los que ha disputado 13 partidos, marcado 9 goles y repartido 5 asistencias, y la cúpula del Al-Hilal ya le habría propuesto en vano algunas soluciones. Entre ellas, el traspaso a otro equipo de la liga saudí (incluso a un recién ascendido reciente), pero el futbolista nacido en 1987 y cinco veces ganador de la Liga de Campeones ha rechazado la propuesta.