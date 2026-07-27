Es realmente curioso el destino de muchos de los jugadores que se han trasladado en estos últimos años a la Saudi Pro League. Tampoco son una excepción los campeones más celebrados, como el exdelantero centro del Real Madrid Karim Benzema (Balón de Oro 2022), actualmente en las filas del Al-Hilal, pero enfrentado con su club por las estrategias de mercado del equipo que entrena Simone Inzaghi.
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Al-Hilal, el clamoroso caso de Karim Benzema: llegó al equipo de Simone Inzaghi hace solo 6 meses y el club quiere deshacerse de él para hacer otros fichajes
LA POSICIÓN DEL AL-HILAL
Según informa el diario español Sport, la cúpula directiva del Al-Hilal también habría comunicado al delantero francés la necesidad de encontrar un nuevo destino para liberar masa salarial de cara a los nuevos fichajes. Después de arrebatarle a la Roma al ex extremo ofensivo del West Ham Crysencio Summerville por 80 millones de euros, el conjunto saudí quiere seguir invirtiendo, y de forma importante, para fichar a otro jugador de ataque. El gran sueño respondería al nombre del colombiano del Bayern Múnich Luis Diaz, pero antes de moverse en el mercado de fichajes, el Al-Hilal quiere cerrar algunas salidas.
BENZEMA PONE EL MURO
En los últimos días, el nombre que más ruido ha hecho y que ha surgido con mayor insistencia es el del ex del Liverpool Darwin Núñez, vinculado con el Besiktas y con otros clubes europeos. Junto a él, tampoco Karim Benzema es considerado ya intocable, pese a haber llegado procedente del Al-Ittihad hace solo 6 meses, en los que ha disputado 13 partidos, marcado 9 goles y repartido 5 asistencias, y la cúpula del Al-Hilal ya le habría propuesto en vano algunas soluciones. Entre ellas, el traspaso a otro equipo de la liga saudí (incluso a un recién ascendido reciente), pero el futbolista nacido en 1987 y cinco veces ganador de la Liga de Campeones ha rechazado la propuesta.
FICHAJE BOMBA
Benzema está dispuesto a respetar el contrato válido hasta el 30 de junio de 2027 y quiere seguir percibiendo el estratosférico salario de 50 millones de euros que logró en el momento de su llegada al Al-Ittihad, equipo del que había decidido despedirse tras dos años y medio en sus filas (llegó procedente del Real Madrid en el verano de 2023), ya que exigía un sueldo superior, lo más cercano posible al de Cristiano Ronaldo, el jugador mejor pagado de la Saudi Pro League.
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