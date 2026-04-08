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Al-Hamdan y Al-Hilal... Una crisis «explosiva» sacude al Al-Nasr tras la decisión de la Comisión de Profesionalismo

A. Al-Hamdan
Al Nasr FC
Al Hilal
1ª División
Saudi Arabia
Arabia Saudí

El líder sigue persiguiendo a su antigua estrella

Al-Hilal sigue los trámites legales para demandar a su exjugador Abdullah Al-Hamdan, quien fichó por Al-Nassr en el mercado de invierno, lo que generó polémica.

El club estudia demandarlo por la forma en que se gestionó la rescisión de su contrato y su posterior fichaje por el eterno rival.

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    Reclamación y denegación

    La crisis empezó cuando el jugador rescindió su contrato con el Al-Hilal en el último mercado de invierno y fichó por el Al-Nassr, incorporándose solo 48 horas después.

    El Al-Hilal respondió con una queja oficial ante la Comisión de Profesionalismo, cuestionó el fichaje y la rescisión del contrato, y pidió su sanción y suspensión.

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    La Comisión de Profesionalismo se pronunció el sábado: admitió la queja formal pero la desestimó en el fondo.

    La decisión se adoptó ante la ausencia de una resolución definitiva sobre la legalidad de la rescisión del contrato que vinculaba a Al-Hamdan con el Al-Hilal antes de fichar por el Al-Nassr, lo que hace que el examen de la reclamación sea prematuro.

    No obstante, la comisión aclaró que la resolución puede recurrirse ante el Centro de Arbitraje Deportivo de Arabia Saudí, lo que mantiene abierta la vía legal para el Al-Hilal si decide seguir el caso.


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  • Crisis candente... El Hilal quiere dar un paso más

    El periodista Abdullah Al-Hunyan afirmó que el caso no se cerrará pronto, pues el club saudí Al-Hilal insiste en los procedimientos legales.

    En Al-Arabiya FM afirmó que el caso se alargará, pues el club prepara un recurso contra la última resolución y estudia denunciar al jugador Abdullah Al-Hamdan ante la Cámara de Resolución de Conflictos.

    La directiva azul prefiere la vía judicial a un acuerdo amistoso.

    Según algunas informaciones, el Al-Nassr teme que el asunto se complique, ya que el jugador no ha sido sancionado en una fase decisiva de la temporada.



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    ¿Qué aportó Abdullah Al-Hamdan al Al-Nassr?

    Al-Hamdan llegó al Al-Nasr en la segunda parte de la presente temporada, tras una llamada del portugués Jorge Jesus.

    En 10 partidos ha marcado 4 goles y dado una asistencia.