En los últimos días se había especulado mucho sobre el posible regreso del jugador de 40 años del FC Bayern de Múnich a la selección alemana de cara al próximo Mundial. En una entrevista en la ZDF el sábado, Nagelsmann eludió las preguntas al respecto y se remitió al anuncio de la convocatoria que tendrá lugar el jueves.

«Quizá pensaba anunciar que Manuel Neuer es el nuevo número uno, pero se lesionó contra el Colonia y entonces no pudo hacerlo», dijo Hitzlsperger en la BR. Neuer fue sustituido en la última jornada de la Bundesliga por problemas en la pantorrilla, su tercera lesión en ese músculo este curso.