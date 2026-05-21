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«Al fin y al cabo, solo somos seres humanos»: Andy Robertson reflexiona sobre la muerte de Diogo Jota y se prepara para una emotiva despedida de Anfield
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El dolor entre bastidores
Robertson será recordado como uno de los mejores laterales izquierdos de su época. Su fuerte personalidad y la cercanía con sus compañeros lo convirtieron en un ídolo de la afición. Sin embargo, el momento más duro de su etapa en el Liverpool llegó el pasado julio, tras el trágico y repentino fallecimiento de Jota. Ambos habían forjado un vínculo indisoluble, inmortalizado desde entonces en un mural en el exterior de Anfield.
«Lo que vivimos en verano… nadie puede prepararse para eso», reconoció a Ian Wright en The Overlap. «La primera vez que vi a los chicos tras el día del trofeo fue en el avión rumbo al funeral de nuestro amigo. No quiero que suene a excusa, pero ha sido muy duro; al fin y al cabo, somos humanos».
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El impacto psicológico
La conmoción por el fallecimiento de Jota llevó al club y al equipo de preparación física a cambiar su enfoque tradicional con los deportistas de élite. Al ver que los jugadores luchaban por compatibilizar la exigencia física con su dolor personal, el cuerpo técnico redujo la carga de trabajo.
«Para el fútbol fue duro, pero para nosotros era uno de los mejores amigos… fue muy duro», añadió el defensa. «Desde entonces nuestra pretemporada cambió: había cosas que debíamos hacer y otras que exigían respeto mientras procesábamos el duelo. No podíamos permitir que el entrenador o los preparadores físicos nos exigieran demasiado tan pronto, porque ellos vivían la misma pérdida».
- AFP
El fútbol sigue de luto por la muerte de Jota.
El fútbol llora la trágica muerte de Jota, una de las grandes figuras portuguesas de su generación. Conocido por su inteligencia, versatilidad y puntería, se convirtió en pieza clave para el Liverpool y la selección lusa. Su trabajo incansable y su capacidad para brillar en los momentos decisivos le ganaron el respeto de compañeros, técnicos y aficionados.
Llegó al Liverpool procedente del Wolverhampton en 2020 y contribuyó a los títulos de la Premier League y la FA Cup, además de representar a Portugal en grandes torneos. Fuera del campo, su profesionalidad, humildad y cercanía con los aficionados lo convierten en una pérdida desgarradora para la comunidad futbolística mundial.
- AFP
El fin de una era en Anfield
Este fin de semana, Robertson jugará su último partido con el Liverpool ante el Brentford. El defensa, de 32 años, cierra nueve temporadas con los Reds.
En su etapa en Anfield disputó 344 partidos, marcó 14 goles, dio 69 asistencias y conquistó nueve títulos, entre ellos dos Premier Leagues y la Liga de Campeones.