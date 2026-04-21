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Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

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¡Al Chelsea no le pasaba esto desde hace más de 100 años! El Brighton agrava la crisis de los Blues y sueña con la Liga de Campeones

Premier League
Brighton vs Chelsea
Brighton
Chelsea

El entrenador Fabian Hürzeler ha dado al Chelsea, campeón del mundo de clubes, otra dura derrota a manos del Brighton & Hove Albion, y ahora puede soñar con la Copa de Europa.

Las «Gaviotas» vencieron 3-0 (1-0) a los «Blues» y subieron al sexto puesto. Ese lugar podría darles la Liga de Campeones si el Aston Villa, en semifinales, gana la Liga Europa.

  • A cuatro jornadas del final, el Chelsea es séptimo, a dos puntos del Brighton. Para el equipo de Liam Rosenior fue la quinta derrota liguera consecutiva sin marcar, su peor racha desde 1912, «el año en que se hundió el Titanic», según la BBC.

    Ferdi Kadioglu (3'), tras un córner de Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56') y el suplente Danny Welbeck (90'+1) marcaron para el Brighton. El Chelsea reclamó un penalti por mano de Marc Cucurella (54'). No obstante, el contraataque del Brighton que acabó en el 2-0 también nació tras una mano de Yankuba Minteh.

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    El Chelsea visita Brighton sin Cole Palmer y compañía.

    Sin Reece James, Cole Palmer ni João Pedro, el Chelsea sufrió. Rosenior respondió con una defensa de cinco, pero su equipo mostró mucho miedo. A los 30 minutos, el Brighton dominaba 7-0 en tiros a puerta y 15-1 en jugadas en el área rival.

    Hürzeler prolongó su racha: sigue invicto en diez duelos ante técnicos ingleses; solo Luiz Felipe Scolari, exseleccionador de Brasil y campeón del mundo, tuvo una mejor (once partidos con el Chelsea).

  • Los últimos cinco partidos de liga del Chelsea FC


    Fecha

    Partido

    Resultado

    14 de marzo

    Chelsea vs. Newcastle

    0-1

    21 de marzo

    Everton vs. Chelsea

    3-0

    12 de abril

    Chelsea vs. Manchester City

    0-3

    18 de abril

    Chelsea vs. Manchester United

    0-1

    21 de abril

    Brighton vs. Chelsea

    3-0


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