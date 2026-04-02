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Al borde del colapso... Las derrotas históricas y la rebelión de las estrellas auguran el fracaso del proyecto del Chelsea

Chelsea vs Port Vale
Chelsea
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Chelsea vs Manchester City
Manchester City
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E. Fernandez
M. Cucurella
L. Rosenior
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El Blues no encuentra la estabilidad en su nuevo proyecto... ¿Cuál es la solución?

A medida que se agravan las crisis dentro del Chelsea, el proyecto liderado por el estadounidense Todd Boehly se encuentra al borde del colapso, tras una racha de resultados negativos y la desorganización administrativa que ha afectado a la estabilidad del equipo durante la presente temporada. Lo que se presentaba como un proyecto a largo plazo está perdiendo rápidamente su esencia.

Los resultados desastrosos, encabezados por la dura eliminación europea y las derrotas consecutivas, han puesto de manifiesto la fragilidad de la estructura técnica del equipo londinense, especialmente por la excesiva dependencia de los jóvenes sin un equilibrio con la experiencia, algo que han reconocido algunos jugadores del equipo.

La crisis ya no es solo técnica, sino que se ha extendido al vestuario, donde los signos de rebelión han comenzado a manifestarse con claridad, con el aumento de las especulaciones sobre el deseo de más de una estrella de marcharse, encabezados por Enzo Fernández, quien insinuó la posibilidad de fichar por el Real Madrid, junto a Marc Cucurella, que se mostró abierto a abandonar el club, y Cole Palmer, quien atraviesa una situación de inestabilidad técnica y psicológica.

En medio de este panorama convulso, crecen las dudas sobre la capacidad de la directiva para salvar el proyecto, especialmente con el aumento de la tensión entre los jugadores y la pérdida de confianza en la visión actual, lo que sitúa al Chelsea ante una encrucijada decisiva que podría determinar el destino de todo el proyecto en el futuro inmediato.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Inicio del proyecto

    El proyecto de Todd Boehly con el Chelsea comenzó en mayo de 2022, tras la adquisición del club por parte de su consorcio inversor «BlueCo» en una operación récord que ascendió a unos 4.250 millones de libras esterlinas, poniendo así fin a la era del ruso Roman Abramovich, que se prolongó durante casi dos décadas.

    El proyecto se puso en marcha en circunstancias excepcionales, ya que Abramovich se vio obligado a vender el club debido a las sanciones relacionadas con la guerra en Ucrania, lo que planteó a la nueva dirección un doble reto: salvar la estabilidad financiera del club y, al mismo tiempo, construir una nueva visión deportiva prácticamente desde cero.

    Desde el primer día, Boilly y sus socios anunciaron que el proyecto sería a largo plazo, basado en una reestructuración integral que incluye la inversión en infraestructuras, como la remodelación del estadio «Stamford Bridge», el refuerzo de la cantera y la construcción de un sistema deportivo moderno basado en datos y planificación estratégica.

    El objetivo principal era pasar del modelo de «éxito rápido» que caracterizó la época anterior a un modelo de inversión sostenible, basado en fichar a jugadores jóvenes con contratos largos y construir un equipo para el futuro, además de crear una red de clubes por todo el mundo, lo que se materializó posteriormente en el intento de crear un proyecto multiclub tras la adquisición del Estrasburgo.

    • Anuncios
  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    El Chelsea no encuentra la estabilidad

    Desde el inicio del proyecto en 2022, la temporada 2022-2023 resultó desastrosa en todos los aspectos: el equipo comenzó con Thomas Tuchel, que fue destituido rápidamente; luego pasó a manos de Graham Potter y, posteriormente, de Frank Lampard de forma interina, y el equipo terminó la liga fuera de los puestos europeos (en duodécima posición) y quedó eliminado de la Liga de Campeones en cuartos de final, un comienzo que reflejó el caos del proyecto más que nada.

    En la temporada 2023–2024, Mauricio Pochettino asumió el cargo en un intento por recuperar la estabilidad, y se observó una mejora relativa en el rendimiento, ya que el equipo terminó la temporada en una posición intermedia (sexta), pero no logró clasificarse para la Liga de Campeones, y continuó la ausencia de títulos importantes, lo que mantuvo las dudas sobre la viabilidad del proyecto.

    El verdadero cambio llegó en la temporada 2024–2025 con el nombramiento de Enzo Maresca, quien llevó al equipo a una de sus mejores temporadas bajo el mandato de Bouley; terminó la liga en cuarta posición y se clasificó para la Liga de Campeones, y se alzó con el título de la Liga de la Conferencia Europea, antes de coronarse también con el título de la Copa Mundial de Clubes en 2025 tras vencer al París Saint-Germain, campeón de Europa, en la final, lo que dio la impresión de que el proyecto empezaba a dar sus frutos.

    Sin embargo, en la actual temporada 2025-2026, todo se vino abajo de nuevo; el equipo comenzó la temporada con Maresca, quien fue destituido en enero de 2026 tras una racha de malos resultados, y Liam Rossiniere asumió el cargo. posteriormente, el equipo cayó de forma humillante en los octavos de final de la Liga de Campeones tras sufrir duras derrotas ante el París Saint-Germain, y ocupa una posición rezagada (la sexta), con serias dificultades para alcanzar los cuatro primeros puestos.

    Entre tanto, la sucesión continua de cambios de entrenador, desde Tuchel hasta Potter, pasando por Lampard, Pochettino, Maresca y, por último, Rossiniore, refleja la ausencia de una verdadera estabilidad técnica, lo que se considera una de las principales causas del retroceso del proyecto a pesar de todos los éxitos puntuales logrados en algunos momentos.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    La rebelión de las estrellas

    En medio de la grave crisis que atraviesa el Chelsea, el problema ya no se limita únicamente a los resultados, sino que se ha extendido al vestuario, donde las declaraciones de algunas estrellas han empezado a reflejar un estado de inquietud e insatisfacción, e incluso han dejado abiertamente la puerta abierta a posibles salidas en el futuro.

    El primero fue el argentino Enzo Fernández, quien desató la polémica con unas declaraciones en las que insinuó su futuro, afirmando que «no sabe lo que puede pasar en el fútbol» y que está «abierto a todas las posibilidades», y que decidirá su futuro tras el Mundial, en una insinuación que muchos interpretaron como un preludio de una posible marcha, sobre todo ante el interés de grandes clubes por ficharlo, con el Real Madrid a la cabeza.

    Por su parte, el español Marc Cucurella fue más directo, ya que expresó su preocupación por la situación actual del equipo, señalando que el proyecto «necesita una revisión» y que los jugadores quieren competir por los títulos, lo que se consideró un mensaje indirecto a la directiva del club, que refleja su descontento con la situación y abre la puerta a su salida si el retroceso continúa. Además, también insinuó la posibilidad de volver a su antiguo club, el Barcelona.

    En cuanto al inglés Cole Palmer, aunque no ha hecho declaraciones directas pidiendo marcharse, múltiples informes periodísticos han señalado que se encuentra frustrado por la irregularidad del rendimiento colectivo y que está observando la situación de cerca antes de tomar una decisión definitiva, especialmente ante el interés de grandes clubes por ficharlo.

    Estas declaraciones, ya sean directas o indirectas, reflejan claramente el nivel de tensión dentro del equipo y confirman que el proyecto de Bouley ya no solo se enfrenta a una crisis de resultados, sino al riesgo de perder a sus piezas clave, lo que podría acelerar el colapso del proyecto si no se remedia rápidamente.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Pérdidas históricas

    En un grave episodio que refleja la gravedad de la crisis, el Chelsea anunció ayer en un comunicado oficial que había registrado unas pérdidas históricas de 262,4 millones de libras esterlinas (unos 350 millones de dólares) durante el ejercicio fiscal 2024-2025, las mayores en la historia de la Premier League.

    El club explicó en su comunicado que estas pérdidas se produjeron a pesar de haber obtenido unos ingresos de 490,9 millones de libras esterlinas, una de las cifras más altas en la historia del club.

    El comunicado señalaba explícitamente la causa de estas pérdidas, indicando: «Los costes operativos aumentaron notablemente, impulsados principalmente por el incremento de los gastos de los días de partido, como consecuencia del regreso a la participación en las competiciones europeas», en una clara referencia al desequilibrio entre gastos e ingresos.

    Asimismo, el club confirmó que estos resultados se producen tras una temporada anterior en la que se obtuvieron beneficios por valor de 128,4 millones de libras esterlinas, lo que pone de relieve la magnitud del retroceso financiero en tan solo un año, a pesar de haberse beneficiado de los ingresos por participación y de la conquista de la Copa Mundial de Clubes.

    A pesar de la magnitud de las pérdidas, el comunicado subrayó que el club sigue comprometido con las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League, que permiten pérdidas de hasta 105 millones de libras esterlinas a lo largo de tres años, con la excepción de algunas partidas como la inversión en infraestructuras y el desarrollo de jóvenes jugadores.

    Lea también: El Chelsea sufre la mayor pérdida financiera de la historia de la Premier League


  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Cuál es la solución?

    En este panorama convulso, la primera medida para salvar el proyecto del Chelsea parece ser resolver de forma clara la cuestión del cuerpo técnico, contratando a un entrenador de primer nivel con experiencia en dirigir grandes equipos y en gestionar la presión, en lugar de seguir dando vueltas en el círculo de los experimentos.

    Aunque los informes indican que la directiva mantendrá a Rosonier hasta el final de la próxima temporada, independientemente de los resultados, la realidad impone la necesidad de reconsiderar la situación si el retroceso continúa, ya que el proyecto, sencillamente, necesita una personalidad fuerte capaz de imponer una identidad clara.

    No menos importante es el tema de los fichajes, ya que la experiencia ha demostrado que la dependencia casi total de los jugadores jóvenes no ha logrado el equilibrio necesario dentro del equipo, a pesar de contar con elementos destacados como Enzo Fernández, Cole Palmer y Moisés Caicedo. pero el equipo necesita fichajes de calidad de jugadores con experiencia, capaces de asumir la responsabilidad en los momentos difíciles y de liderar al grupo dentro y fuera del campo.

    Además, para salvar el proyecto es necesaria una verdadera reestructuración técnica, que comience por reducir el número de fichajes aleatorios y centrarse en necesidades concretas, construyendo una columna vertebral clara para el equipo, en lugar de la rotación constante que le ha restado estabilidad; asimismo, contar con una mezcla equilibrada entre juventud y experiencia será un factor decisivo para recuperar la competitividad.

    En definitiva, el proyecto de Todd Boehly sigue siendo salvable, pero requiere decisiones audaces y rápidas, ya que continuar con el mismo enfoque podría no solo provocar un retroceso en los resultados, sino también la pérdida de identidad de un club que en su día fue uno de los más estables y exitosos de Europa.

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