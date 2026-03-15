Rooney y Carrick jugaron juntos en el United entre 2006 y 2017, ganando cinco títulos de la Premier League y una Liga de Campeones, entre una larga lista de trofeos. Su antiguo compañero de equipo, Roy Keane, declaró en enero que no se le debería dar el puesto a Carrick ni siquiera aunque ganara todos los partidos desde ahora hasta el final de la temporada, mientras que Gary Neville también ha afirmado en varias ocasiones que los Red Devils deberían contratar a un entrenador de primer nivel.

Owen Hargreaves, que ganó la Liga de Campeones de 2008 junto a Rooney, también ha dichoque Carrick debería ocupar el puesto de forma permanente. Dion Dublin, que jugó brevemente en el United en la década de los 90, afirmó que el United correría un riesgo al nombrar a cualquier otra persona, dado lo bien que lo ha hecho Carrick hasta ahora.

Dijo: «¿Qué sentido tiene salir al mercado e intentar encontrar a alguien? Él ha llegado y ha dado un apoyo a los jugadores. La naturaleza tranquila de Michael Carrick ha sido perfecta para este club de fútbol».