De vuelta tras su cesión al Galatasaray, Lang se ha presentado en la concentración del Napoli impecable y con la motivación por las nubes. A Noa le encanta la ciudad y quiere ganarse al Napoli, esta vez de verdad. En Países Bajos hablan de un traspaso a título definitivo o de una cesión con obligación de compra por una cifra cercana a los 25 millones más bonus. En la práctica, la inversión que hace un año el Napoli cerró para ficharlo del PSV. Pero Lang no está tan convencido, más bien al contrario. Quiere seguir en el Napoli también porque su salario de 2,8 millones de euros es alto para el Ajax.