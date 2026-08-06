El Ajax ha aumentado la presión por Noa Lang, un hijo de los Lanceros que explotó en el Psv y al que el director deportivo Jordi Cruijff querría traer de vuelta a casa si Mika Godts, con fuerza en el punto de mira del Paris Saint-Germain, es traspasado. En Ámsterdam están convencidos de que el jugador puede volver a jugar en la Eredivisie porque está fuera del proyecto del Napoli de Max Allegri.
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Ajax presiona por Lang, pero hay dos problemas. El Napoli también habla con los agentes sobre Atubolu
Langi quiere quedarse en el Napoli
De vuelta tras su cesión al Galatasaray, Lang se ha presentado en la concentración del Napoli impecable y con la motivación por las nubes. A Noa le encanta la ciudad y quiere ganarse al Napoli, esta vez de verdad. En Países Bajos hablan de un traspaso a título definitivo o de una cesión con obligación de compra por una cifra cercana a los 25 millones más bonus. En la práctica, la inversión que hace un año el Napoli cerró para ficharlo del PSV. Pero Lang no está tan convencido, más bien al contrario. Quiere seguir en el Napoli también porque su salario de 2,8 millones de euros es alto para el Ajax.
Atubolu para la portería
Nombre nuevo para el mercado del Napoli, al que sitúan tras la pista de Noah Atubolu. El portero alemán de origen nigeriano (clase 2002) ha rechazado la renovación del contrato, que expira en junio de 2027 con el Friburgo, que pide 15 millones de euros. Ha sido el capitán de la Alemania sub-21 y su agencia es Epic, la misma que la de Lang, con el que el contacto es muy intenso desde hace días.
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