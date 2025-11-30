Aitana Bonmatí deja la concentración de España por una fractura de peroné

España tendrá que afrontar el partido de vuelta de la final de la UEFA Nations League ante Alemania sin su mejor jugadora este martes. Tras el 0-0 en la ida disputada el viernes en territorio alemán, la misión de conquistar el título se complica considerablemente sin la presencia de Bonmatí en el centro del campo.

La selección española, que ya dejó escapar un título importante en 2025 tras caer en penaltis ante Inglaterra en la final de la Eurocopa de este verano, buscará resarcirse levantando la Nations League en el Metropolitano de Madrid.

Pero nada está garantizado. Alemania ha demostrado ser un rival especialmente duro para La Roja. En la Eurocopa, las germanas forzaron la prórroga en semifinales, aunque finalmente no pudieron contener a España y a Bonmatí, cuya genialidad terminó por romper la resistencia de Ann-Katrin Berger y sellar el pase a la final.

Las heridas aún no han sanado para Alemania, que llega con motivación extra y sed de revancha, más aún ante la ausencia de la que consideran su gran verdugo.