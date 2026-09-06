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Ainsley Maitland-Niles marca un impresionante gol del empate en el descuento en su debut para negar la victoria al Manchester United ante el Everton
El drama en los últimos minutos persigue al equipo de Carrick
La preocupación defensiva del Manchester United sigue aumentando después de que el equipo de Michael Carrick dejara escapar una ventaja en los últimos minutos para empatar 2-2 con el Everton el domingo. En un partido marcado por definiciones espectaculares, el United parecía tener asegurados los tres puntos hasta que Maitland-Niles produjo un momento de magia en los últimos segundos.
El conjunto visitante había parecido el equipo más pulido durante largos tramos de la primera parte, aunque le costó convertir la posesión en ocasiones claras. Marcus Rashford y Bruno Fernandes fueron los principales artífices del ataque del United, y este último estuvo a punto de abrir el marcador antes del minuto ocho, cuando su remate se estrelló en el larguero tras una dejada de Mbeumo, lo que supuso la 24.ª vez que el United golpea la madera desde el inicio de la pasada temporada, más que cualquier otro equipo de la Premier League.
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Mbeumo pone la chispa
El United no tardó en imponer su autoridad tras el descanso y se adelantó en el minuto 46. Mbeumo mostró su olfato goleador, recortando hacia dentro desde la banda antes de sacar un disparo raso y preciso que superó a Jordan Pickford y se coló en la escuadra. El gol pareció dar tranquilidad al Manchester United, que durante unos instantes dio la sensación de poder romper el partido.
El Everton se negó a venirse abajo y poco a poco fue metiéndose de nuevo en el encuentro, ayudado por su superioridad numérica cuando Fernandes tuvo que retirarse temporalmente para recibir tratamiento por una lesión sangrante en el tobillo. La presión acabó dando sus frutos en el minuto 83, cuando Tyrique George vio puerta con un remate audaz.
Sesko cree que ha marcado el gol de la victoria
Tras el empate, Carrick dio entrada a Sesko y Patrick Dorgu para aportar un nuevo impulso en el último tercio. La decisión dio resultado en un primer momento en el minuto 88, cuando Shaw, deseoso de resarcirse por su papel en el gol de George, se incorporó al ataque. Después de recibir de Fernandes por fuera, el lateral izquierdo puso un centro al corazón del área, colgando un balón alto sobre el centro del área para que Sesko lo cazara y estrenara su cuenta de la temporada.
En los últimos segundos del partido, Maitland-Niles se presentó ante la afición del Everton con un estilo sensacional. Aprovechando que Sesko no cerró el espacio en la frontal del área, el excentrocampista del Arsenal, que llegó procedente del Lyon el último día del mercado de fichajes, se acomodó antes de soltar un misil a la escuadra.
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Semana crucial por delante para el equipo de Carrick
El empate deja frustrado al United antes de una semana decisiva en su campaña. Carrick debe ahora rearmar a los suyos para el inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA en Old Trafford este jueves, seguido de un Derby Day de alto voltaje el próximo domingo.
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