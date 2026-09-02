Jonathan Moscrop
Traducido por
¡Ahora sí, ahora no, y otra vez no! El Chelsea, FURIOSO después de que el Mónaco cancelara el acuerdo de 55 millones de euros por Lamine Camara tras la llamada del Liverpool en un sorprendente giro de guion en el último día de mercado
Fichajes de última hora frustrados el último día de mercado
El Chelsea pensó que por fin había asegurado el fichaje de Camara tras acordar una cantidad de 55 millones de euros (47 millones de libras). El Chelsea aceleró su ofensiva después de dar luz verde a la salida de Fernandez al Manchester City por 125 millones de libras. El Mónaco rechazó inicialmente dos ofertas por Camara, pero una repentina presión financiera le obligó a sentarse a negociar.
El conjunto de la Ligue 1 necesitaba urgentemente recaudar fondos después de que el propuesto traspaso de Folarin Balogun al Everton por 40 millones de libras encontrara complicaciones en el reconocimiento médico. Esta oportunidad permitió brevemente al Chelsea cerrar un acuerdo rápido y a la baja por el centrocampista senegalés apenas unas horas antes de que se cerrara el mercado de la Premier League.
Sin embargo, el Mónaco canceló la operación de forma abrupta pese a que existía un acuerdo por escrito entre clubes. El Everton acabó renegociando el traspaso de Balogun en términos inferiores, aliviando la carga financiera del Mónaco. En un giro extraño, Balogun rechazó posteriormente por completo el traspaso al Everton una vez pasado el plazo, lo que dejó al internacional estadounidense en Francia y al Chelsea con las manos vacías, según Ben Jacobs, de talkSPORT.
- Getty Images Sport
El Chelsea, furioso por un giro de guion nada profesional
Jacobs indica que los dirigentes del Chelsea están absolutamente furiosos con la retirada de última hora del Mónaco, al considerarla profundamente poco profesional. Una vez que el Mónaco dio marcha atrás en el acuerdo por escrito entre clubes, el Chelsea tuvo una oportunidad similar de retractarse de su venta de Fernández al Manchester City por 125 millones de libras. Pero el Chelsea optó por respetar sus propios compromisos por escrito y permitió la salida de su fichaje récord.
Se entiende que el Mónaco finalmente se echó atrás porque creía que podría obtener en el futuro una cifra de 70 millones de euros por el centrocampista. Esta firme valoración se vio reforzada por el contacto desde Merseyside, aunque Jacobs subrayó que el Liverpool no interfirió directamente en las negociaciones activas del Chelsea.
Alonso se enfrenta a una gran crisis en el centro del campo
Xabi Alonso se enfrenta ahora a un grave quebradero de cabeza a la hora de confeccionar la alineación en Stamford Bridge. El Chelsea autorizó la venta de Fernández sin asegurarse un sustituto, lo que ha dejado mermada su sala de máquinas. Los Blues llegaron a explorar brevemente un movimiento por Manu Kone al principio de la ventana, pero el técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, bloqueó la salida.
La escasez en el centro del campo quedó dolorosamente en evidencia durante la caótica victoria del Chelsea por 4-3 sobre el Brighton. Moises Caicedo sufrió una lesión tras entrar como suplente y se unió al veterano Jordan Henderson en la enfermería.
Romeo Lavia acaba de regresar de un periodo muy marcado por los contratiempos, mientras que el fichaje veraniego Valentin Barco sigue siendo inexperto. Esta situación desesperada obligó a Alonso a utilizar a los laterales derechos naturales Reece James y Malo Gusto en funciones de centrocampista central simplemente para tapar los agujeros evidentes.
Navegar con una plantilla diezmada
Alonso debe afrontar ahora la primera mitad de la temporada de la Premier League con una plantilla seriamente mermada. Sin Fernandez ni Camara, el Chelsea dependerá en gran medida de soluciones de circunstancias mientras exige a sus servicios médicos que aceleren las recuperaciones de Caicedo y Henderson.
Este centro del campo diezmado se enfrenta el domingo a una prueba inmediata y desalentadora, cuando el Chelsea visite al vigente campeón de la Premier League, el Arsenal. El Chelsea simplemente debe resistir hasta el mercado de fichajes de enero, mientras el Mónaco conserva a su activo más preciado con la esperanza de lograr un enorme ingreso en el futuro.
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