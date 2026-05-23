«A mí también me ha parecido muy sorprendente», declaró Eberl el sábado por la noche en Sky sobre las palabras de Hoeneß tras el triunfo del Bayern en la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart (3-0).
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«Ahora mismo me da igual»: Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, responde a las dudas de Uli Hoeneß
En vísperas de la final de la Copa, Hoeneß dejó en el aire el futuro de Eberl en el Bayern más allá de 2027. «Todavía hay dudas», afirmó el presidente en el programa «Spitzengespräch» de DerSpiegel y calculó las opciones de renovación en un 60 %.
«Quiero hacer mi trabajo y convencer con él. Lo que hemos jugado esta temporada como equipo es digno de ver. Se puede dudar, es totalmente legítimo. Entonces se habla de ello», explicó Eberl. Al preguntarle por qué Hoeneß dudaba de él, el directivo de 52 años respondió: «Eso no lo puedo decir, alguien tendría que preguntárselo a Uli. No sé si lo dijo en ese sentido. Lo dijo, y las cifras están ahí. Ahora mismo me da igual. Hemos hecho una temporada muy buena con el doblete. Eso es lo que cuenta».
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FC Bayern: Uli Hoeneß le da esperanzas a Max Eberl después de todo
Eberl asumió su cargo en el Bayern en marzo de 2024. Meses después fue clave en el fichaje de Vincent Kompany, con quien el equipo muniqués ganó liga y Copa DFB y solo cayó en una espectacular semifinal de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain.
Sobre su charla con Hoeneß, Eberl declaró en la celebración de la Copa en el Estadio Olímpico de Berlín: «Hablamos constantemente, también ayer y hoy. Por eso, el 60:40 me sorprendió».
Interpelado en la ARD, Hoeneß se mostró primero cauto, pero luego ratificó que su estimación de una renovación al 60 % era «mi opinión sincera. Quien me conoce, lo sabe. Esa es la situación y dentro de dos o tres meses veremos cómo evoluciona. En lo personal, lo veo relativamente positivo para él».
A finales de mayo el consejo de supervisión, donde también está Karl-Heinz Rummenigge, se reunirá para evaluar, entre otros temas, la posible prórroga de Eberl y del director deportivo Christoph Freund, cuyo contrato también vence en 2027.
FC Bayern de Múnich: próximos partidos del FCB
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25 de julio
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4 de agosto
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Partido amistoso
7 de agosto
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Partido amistoso
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Partido amistoso