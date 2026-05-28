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Adhe Makayasa

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«Ahora lo tenemos en nuestras manos»: Mikel Arteta afirma que el Arsenal «se ha quitado un peso de encima» al dejar atrás la etiqueta de «fracasados» en la Premier League antes de la final de la Liga de Campeones

Arsenal
M. Arteta
Liga de Campeones
Premier League
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain

Mikel Arteta reconoce que el Arsenal respiró al ganar la Premier League justo antes de su final europea. Dejar atrás la etiqueta de «eternos segundones» ha dado un gran impulso emocional al equipo, que ahora se prepara para enfrentar al París Saint-Germain.

  • Arteta reflexiona sobre el triunfo

    En una entrevista con MARCA, Arteta habló sobre el título liguero antes de la final europea en Budapest. El técnico mostró su felicidad y orgullo por lograr el primer título de la Premier League en 22 años. Tras varios años de frustración, su labor clave fue transmitir una mentalidad de élite en los momentos de duda.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se ha liberado por completo de la carga psicológica

    El recién coronado campeón de Inglaterra destacó cómo este título ha cambiado la mentalidad del club de cara a la final. Sobre el alivio de dejar atrás su fama de equipo perdedor, Arteta afirmó: «Hay una sensación de alegría y alivio, de haber dejado atrás una carga. Ahora debemos aprovechar esa oleada de emoción, esperanza y ganas de ganar la Liga de Campeones».

    Al ser preguntado por lo mejor de su logro, añadió: «El camino. Lo hemos hecho con gente que vale la pena. A veces me he sentido vulnerable y he dudado de mí, pero no tienes la respuesta hasta que lo consigues. Lo hemos hecho juntos».

  • La evolución táctica da sus frutos

    Al responder a las críticas por su estilo más defensivo tras vencer al Atlético en semifinales, Arteta defendió su capacidad de adaptación ante la crisis de lesiones.

    Al explicar su flexibilidad táctica, dijo: «Respeto todas las opiniones, pero luego hay que decidir qué hacer con ellas: darles importancia, descartarlas, guardarlas, quemarlas o utilizarlas... Hay espacio para todo.

    Mi labor es asegurarme de que, si algo no basta para ganar, busque otras formas de lograrlo: innovar, probar nuevos enfoques.

    Con las lesiones que tuvimos, si una máquina calculara nuestras probabilidades de ganar la Premier, daría solo un 2 %. No me conformo con eso: buscamos otras formas de ser competitivos en más de 60 partidos con nuestros recursos».

  • arsenal Getty Images

    Los Gunners aspiran a un doblete histórico

    El Arsenal afronta este sábado un partido histórico contra el actual campeón, el PSG, con la meta de cerrar una campaña europea invicta. Ganar llevaría el trofeo al norte de Londres por primera vez y le daría un doblete nacional y continental. Sin embargo, tendrá que superar al vigente campeón dirigido por Luis Enrique, que busca ser el segundo equipo —tras el Real Madrid— en revalidar el título en la era de la Liga de Campeones.

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